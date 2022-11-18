Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon itirafıyla şaşırttı! “Bol pantolon giymek zorundayım”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan 52 yaşındaki Jonah Falcon “Dünyanın en büyük penisine” sahip olduğunu iddia ederek pek çok televizyon kanalında yer aldı. Penis ölçülerinin hâlâ değiştiğini ve cinsel organının büyümeye devam ettiğini ifade eden Falcon, günlük hayatındaki ve ikili ilişkilerindeki sorunları anlatarak dert yandı. Kendisini sürekli olarak gizlemek sorunda kaldığını ifade eden Falcon büyük bir cinsel organa sahip olmanın hem avatanjlı hem de dezavantajlı yönlerinin olduğunu ifade etti.

“KIYAFETLERİMİ BİLE ONA GÖRE SEÇİYORUM”

İlk kez ilkokuldayken yaşıtlarından daha büyük bir cinsel organa sahip olduğunu fark ettiğini ifade eden Falcon, “10 yaşındaydım ve yatılı bir okulda okuyordum. Zamanla diğer öğrencilerin dikkatini çekmeye başladım. Yaşıtlarımdan neredeyse iki katı büyüklükte bir cinsel organa sahiptim. O zamandan beri insanların tuhaf bakışlarına alıştım” dedi.

Cinsel organının boyutunun fiziksel özellikleriyle alakalı olmadığını belirten Falcon, “Kendimi her zaman gizlemek zorunda hissettim. Kıyafetlerimi bile ona göre seçiyorum. Bol pantolonlar giymek zorundayım. Dar kıyafetler giydiğimde cinsel organım belirginleşiyor ve insanların açık hedefi haline geliyorum” diye konuştu.