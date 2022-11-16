Eski Dünya Güzeli Rosanna Davison, çocuklarının Playboy dergilerindeki çırılçıplak fotoğraflarını gördüğünü itiraf etti! “Pişman değilim”

Playboy sektörünün kurucusu olrak kabul edilen Hugh Hefner ile tanıştığını dile getiren Davison, “20’li yaşlarım oldukça hareketli geçti. Birçok deneyimi yaşadığım inanılmaz yıllardı. Geriye dönüp baktığımda erkek kardeşlerimin çok sinirli olduğunu hatırlıyorum. Devamlı olarak arkadaşlarının attığı resimler ve mesajlardan şikayet ediyorlardı. Ancak ailem genel olarak destekleyiciydi” dedi.

“ÇOCUKLARIM GÖRDÜ”

2013 yılında Alman playboy dergilerine verdiği pozların Amerika’ya ulaşması üzerine Hugh Hefner’in malikanesine davet edildiğini ifade eden Davidson, “Akşam yemeği yedik, sadece o ve ben değil, orada bir grup insan vardı ve onun ev sinemasında siyah beyaz bir film izledik. Evi son derece sadece ve seksiydi. Duvarlarda çok fazla göğüs fotoğrafı vardı ve onlardan ilham aldığımı söyleyebilirim” diye konuştu.

Angela Scanlon'un Bana Her Şeyi Sor programına katılan Davidson’un, “Alman dergilerimin evimde olduğunu unutmuşum. Çocuklarım zulamı buldu. Çok şükür beni tanımadılar. Dergileri çocuklarımın bulamayacağı bir yere sakladım” ifadelerini kullandı.