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Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için defalarca kez ameliyat oldu! Son işlemlerden sonra kimse tanıyamadı

23.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyanın en büyük vajinasına" sahip olduğunu iddia eden Mary Magdalene, yeni plastik cerrahi prosedürlerini sergiledi. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, benzersiz görünümü için 73.000 sterlinden (1 milyon 429 bin TL) fazla para harcadı. Son estetik operasyonlarından sonra Barbie burnu ve kedi göze sahip olduğunu dile getiren Magdalene’in görüntüsü herkesi şaşırttı.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için defalarca kez ameliyat oldu! Son işlemlerden sonra kimse tanıyamadı

"Dünyanın en büyük vajinasına" sahip olduğunu iddia eden Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni, son plastik cerrahi prosedürlerini takipçileriyle paylaştı. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni estetik ameliyatların kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu iddia ederek dış görüntüsünü değiştirmeye devam edeceğini söyledi. Magdalene, son kozmetik prosedürlerinde, "Barbie burnu" ve "kedi gözü" ameliyatı oluşturmak için dördüncü burun ameliyatı oldu. 59.100 Instagram takipçisine estetik operasyon sürecini belgeleyen Amerikalı fenomen yeni yüzünü sergiledi.

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“TAM İSTEDİĞİM GİBİ”

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Yüzünde bir maskeyle verdiği pozda Magdalene, “Kaş ekim işlemi, çene ve dudaklarımın yeniden şekillendirilmesinden sonra yüzüm tamamlanmış olacak. Üst dudağım hala ameliyattan sonra hiç hareket etmiyor. Burun ameliyatından dolayı hala şiş, bu yüzden konuşmak bile garip. Tam olarak istediğim gibi, çok sahte görünümlü bir Barbie burnu.” notunu ekledi.

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