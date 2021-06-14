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Dünyanın en geniş ailesine sahip olan Ziona Chana hayatını kaybetti

14.06.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk eşiyle 17 yaşındayken evlenen Ziona Chana yıllar içerisinde 37 kez daha evlendi. Hindistan’ın Mizoram eyaletinde yaşayan ve dünyanın en geniş ailesine sahip olan Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en geniş ailesine sahip olan Ziona Chana hayatını kaybetti

Mizoram eyalet Başbakanı Zoramthanga sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 38 eşi ve 94 çocuğu olan Chana’nın ailesine baş sağlığı diledi. Diyabet ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan Chana’nın sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Chana’nın dünyanın en geniş ailesine sahip olduğuna ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, aile üyelerinin toplam sayısı da net olarak bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre 33 torunu olan Chana ailesinin 181 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.

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Chana ailesinin yaşam tarzı ve rekor aile üyesi sayısı bölgeye turist çekiyor. Aile, Baktawng Tlangnuam köyündeki 100 odası bulunan 4 katlı bir evde yaşıyor. Yerel basına göre, eşleri Chana’nın yatak odasının yanındaki bir yatakhanede kalıyor. 1945 yılında doğan Ziona Chana, kendisinden 3 yaş büyük olan ilk eşiyle 17 yaşındayken evlendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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