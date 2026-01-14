'Dünyanın en güzel kızı' olarak adlandırılıyordu: TikTok fenomeni yapay zeka üretimi çıktı!

Sosyal medyada “dünyanın en güzel kızı” olarak anılan fenomen Nia Noir’in aslında göründüğü kişi olmadığı ortaya çıktı. TikTok’ta 2,5 milyon takipçiye sahip olan popüler isim Noir’in yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir model olduğu ortaya çıktı.

DETAYLAR FARK EDİLDİ

Takipçilerin dikkatini çeken ilk unsur, Nia Noir’in videodan videoya değişen yüz hatları oldu. Bazı paylaşımlarda yüzünün tamamen farklı görünmesi, internet dedektiflerini harekete geçirdi. Hatta bir TikTok kanalı, içeriklerin hangi videolar kullanılarak üretildiğini tek tek ortaya çıkardı.

HAYRANLAR ŞOKTA

“Noir”in paylaşımları altına “dünyanın en güzel kızı”, “cennetten bir hediye” gibi yorumlar yağarken, gerçeğin ortaya çıkması birçok hayranı şaşkına çevirdi. Yapay zekâ gerçeği, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapay zekanın gün geçtikçe daha gerçekçi bir hale geliyor olması ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'korkunç' bulundu.