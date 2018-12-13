Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni seçilen Iman Casablanca 2. Sayfa programında samimi açıklamalar yaptı.
İşte Iman Casablanca'nın açıklamalarından satır başları:
Ben burada oyunculuk yapmak istiyorum. Her ülkede çok önemli diksiyona hâkim olmak. Gençler çok ilgilenmiyorlar bu konuyla...
Anlamadığım herhangi bir cümleyi not alıyordum. Araştırıp buluyordum. Bana 'aksanlı konuş daha iyi olur' diyorlar, ama ben şirin olmak istemiyorum. Ben yabancı olarak çıkmak istemiyorum.
Ailemden herhangi biri Türk kökenli değil ama ben Türkçeyi seviyorum. Dört dil biliyorum. Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça...
MESAJ ATIP DURUYORLAR
İki yıl önce buraya geldiğimde Erkan Özarman'la tanıştım. Ben oyuncu olmak istediğimi söyledim. O da bana 'Önce Türkçe'yi öğrenmen gerekiyor. Sonra Best Model olman lazım, ondan sonra zaten teklifler gelir' dedi.
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