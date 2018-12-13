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Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel mankeni seçilen Iman Casablanca, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu. İki yıldır Türkiye'de yaşayan manken, hakkında merak edilenleri anlattı

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni seçilen Iman Casablanca 2. Sayfa programında samimi açıklamalar yaptı.

İşte Iman Casablanca'nın açıklamalarından satır başları:

  • Ben burada oyunculuk yapmak istiyorum. Her ülkede çok önemli diksiyona hâkim olmak. Gençler çok ilgilenmiyorlar bu konuyla...

  • 'Yakışıklıyım, güzel yeter' diyorlar. Ben iki yıldır Türkçe dersi alıyorum. Önce kendim öğrendim sonra da ders almaya başladım. Türk dizilerini izliyordum alt yazılı sonra dilimi geliştirmeye başladım.

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  • Anlamadığım herhangi bir cümleyi not alıyordum. Araştırıp buluyordum. Bana 'aksanlı konuş daha iyi olur' diyorlar, ama ben şirin olmak istemiyorum. Ben yabancı olarak çıkmak istemiyorum.

  • Ailemden herhangi biri Türk kökenli değil ama ben Türkçeyi seviyorum. Dört dil biliyorum. Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça...

  • Ben bir Arap kadını olarak, en sevdiğim dizi 'Kadın' öyle bir dizide rol almak isterim. Yanımda kim rol alıyor değil de ne mesaj veriyorum o önemli benim için.

MESAJ ATIP DURUYORLAR

  • İki yıl önce buraya geldiğimde Erkan Özarman'la tanıştım. Ben oyuncu olmak istediğimi söyledim. O da bana 'Önce Türkçe'yi öğrenmen gerekiyor. Sonra Best Model olman lazım, ondan sonra zaten teklifler gelir' dedi.

  • Bana Instagram'dan mesaj atan çok oluyor. Çok gülüyorum onlara... Tanımıyorum etmiyorum, sanki yıllardır arkadaşız da bana 'Merhaba, yemeğe gidelim mi?' yazıyorlar. Türk erkekleri çok cesaretliler..."


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