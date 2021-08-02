Dünyanın en ilginç kahini Shipton Ana’nın kehanetleri tüyler ürpertti

Ursila Sontheil Henry VII saltanatı zamanında 1488’de doğan Shipton Ana tarihsel bilgilere göre Knaresborough’ta yaşayan bir din insanıydı. Bazı kaynaklarda ise yaşadığı halk tarafından bir peygamber olarak görülüyordu. Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinleri defalarca duymuş olabiliriz ancak İngiliz Shipton Ana'nın kehanetleri herkesi şaşırtmakta. Diğerlerine göre biraz daha geri planda kalsa da Shipton Ana'nın kehanetleri diğerlerine göre daha tutarlı.

Çocukluğu oldukça ilginç geçen Shipton Ana, zaman içinde geleceği görebilme yetisi olduğunu keşfetti. İlk başta kimse ona inanmıyordu ancak söylediklerinin çıkması onu kısa zamanda ünlendirdi. Uzak memleketlerden gelenler ona danışıyorlardı ve bu sayede Shipton Ana, "Knaresborough’nun Bir Bileni" adı verildi. Özellikle gizli aşk olaylarında ve sevgililerin geleceği konusundaki tahminleri bir bir çıkıyordu. Ancak kehanetleri bununla da sınırlı değildi. Kralların, kraliçelerin ölümlerinden, İngiltere'nin geleceğine, savaşlardan, önemli tarihi olaylara, küresel ısınmadan, büyük depremlere dek birçok öngörüsü gerçek oldu.

KEHANETLERİN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

Kralların, kraliçelerin ölümlerini ve İngiltere’nin geleceğini öngördü, savaşlardan ve tarihi olaylardan bahsetti, onun zamanında atlı arabalarla yolculuk yapılırdı, atsız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı ve demirin suyun üstünde tahta gibi batmadan yüzeceğini söyledi. 17. Yüzyıl´ın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666´daki Londra veba salgınını ve yangınını bildi. Tarihçi Pepys´in 1666 yılı günlüğünde Shipton Ana'nın öngörüsü açıkça yazmaktadır. Kehanetlerini nasıl yaptığı da bilinmiyor.

KENDİ ÖLÜM TARİHİNİ VE ŞEKLİNİ BİLDİ

Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough’da vefat etti. Öldüğünde tüm Britanya’da tanınan ve sayılan bir kahindi. Ölümünün zamanını ve şeklini önceden söylemişti. Öleceği günün sabahında yatağına yattı, uyudu ve bir daha uyanmadı. Kendi ifadesiyle üç yirmi ve bir on üç yıl boyunca yaşadı.

İŞTE SHIPTON ANA’NIN KEHANETLERİ

Denizlerin kanlandığı zaman gelince, büyük selle karıştırılacak. Atsız arabalar gidecek. Felaketlerden dünya çığlık çığlıkla dolacak.

Üç uyuyan dağ nefes almaya başlayacak. (Volkanik dağların faaliyete geçmesinden söz ediyor.)

Depremler bir bir şehirleri yutacak. Bütün bunlar benim bilmediğim yerlerde olacak.

İnsanlar susuzluktan ölecekler. Sonra okyanuslar yükselecek. Toprak kuruyup çatlayacak, sonra tekrar normale dönecek. Fırtınalar patlayacak ve okyanus yükselecek.

Shipton Ana, bir gök cisminin dünya çevresinden geçerken bir kıtanın batacağını söyledi ama şunu ekledi: Bütün kara parçaları batmayacak. Ancak kalan karalar çürüyen insan ve hayvan cesetleri ve bitkilerin yaydığı kokular sebebiyle feci bir durumda olacaklar. Bundan sonra bir savaş olacak ve doğanın başlattığı bu kıyım işine devam edecek.

Kadınlar, erkek gibi giyinecek, saçlarını kısa kesecekler. Resimler hareketlenip (sinema) canlı gibi gözükmeye başladığında, balık gibi gemiler suyun altında yüzdüğünde, insan kuşlar gibi gökleri fethettiğinde dünyanın yarısı kana boğulacak ve ölecek.

Yüzyılı atlatıp hayatta kalanlar dağlara kaçacaklar. Ve sonra iyice ormanlık bölgelere çekilecekler. Kuru, temiz, yumuşak ve insan pisliğinden arınmış bu toprak yeni hanedanın hazinesi olacak.

Dünyanın bu kararmış durumunda ne yapmak gerektiğini bilemeyen insanlar, daha sonraki nesillerin aydınlanmasını sağlayarak onlara nasıl yaşamaları ve sevmeleri gerektiğini gösterecekler.

Ve kuyruklu yıldızın ikinci sefer belirmesiyle artık çocuklar huzurlu, mütevazı, sevgi dolu büyüyüp 'Altın Çağı' oluşturacaklar.



