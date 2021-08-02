Dünyanın en ilginç kahini Shipton Ana’nın kehanetleri tüyler ürpertti

Ursila Sontheil Henry VII saltanatı zamanında 1488’de doğan Shipton Ana tarihsel bilgilere göre Knaresborough’ta yaşayan bir din insanıydı. Bazı kaynaklarda ise yaşadığı halk tarafından bir peygamber olarak görülüyordu. Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinleri defalarca duymuş olabiliriz ancak İngiliz Shipton Ana'nın kehanetleri herkesi şaşırtmakta. Diğerlerine göre biraz daha geri planda kalsa da Shipton Ana'nın kehanetleri diğerlerine göre daha tutarlı.
Çocukluğu oldukça ilginç geçen Shipton Ana, zaman içinde geleceği görebilme yetisi olduğunu keşfetti. İlk başta kimse ona inanmıyordu ancak söylediklerinin çıkması onu kısa zamanda ünlendirdi. Uzak memleketlerden gelenler ona danışıyorlardı ve bu sayede Shipton Ana, "Knaresborough’nun Bir Bileni" adı verildi. Özellikle gizli aşk olaylarında ve sevgililerin geleceği konusundaki tahminleri bir bir çıkıyordu. Ancak kehanetleri bununla da sınırlı değildi. Kralların, kraliçelerin ölümlerinden, İngiltere'nin geleceğine, savaşlardan, önemli tarihi olaylara, küresel ısınmadan, büyük depremlere dek birçok öngörüsü gerçek oldu.
Kralların, kraliçelerin ölümlerini ve İngiltere’nin geleceğini öngördü, savaşlardan ve tarihi olaylardan bahsetti, onun zamanında atlı arabalarla yolculuk yapılırdı, atsız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı ve demirin suyun üstünde tahta gibi batmadan yüzeceğini söyledi. 17. Yüzyıl´ın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666´daki Londra veba salgınını ve yangınını bildi. Tarihçi Pepys´in 1666 yılı günlüğünde Shipton Ana'nın öngörüsü açıkça yazmaktadır. Kehanetlerini nasıl yaptığı da bilinmiyor.
Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough’da vefat etti. Öldüğünde tüm Britanya’da tanınan ve sayılan bir kahindi. Ölümünün zamanını ve şeklini önceden söylemişti. Öleceği günün sabahında yatağına yattı, uyudu ve bir daha uyanmadı. Kendi ifadesiyle üç yirmi ve bir on üç yıl boyunca yaşadı.
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