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Dünyanın en ilginç öğretmenine yasak! 6 yaşından küçük çocuklara eğitim veremeyecek

22.04.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra ve Fransa’da öğretmenlik yapan Sylvain Helaine isimli adam gözlerinin içi de dahil olmak üzere vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattığı için sosyal medyada popüler olmayı başardı. Görüntüsünden dolayı Helaine’ye 6 yaşından küçük çocuklara eğitim vermesine yönelik olarak yasak getirildi. Yasağa tepki gösteren Sylvain Helaine isimli adam, “Öğrencilerime hoşgörüyü öğretiyorum” dedi.

Dünyanın en ilginç öğretmenine yasak! 6 yaşından küçük çocuklara eğitim veremeyecek

Fransa’nın en çok dövmeye sahip olan öğretmeni olarak tanınan 35 yaşındaki Sylvain Helaine isimli adam hakkında ilginç bir karar verildi. Londra ve Fransa’daki okullarda öğretmenlik yapan ve sosyal medyada dış görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken adamın artık 6 yaşından küçük çocuklara eğitim vermesi yasaklandı.Tuhaf görünümüyle gurur duymasına rağmen, Sylvain'e, görünüşü nedeniyle üç yaşındaki bir çocuğun kabus görmesinden sonra kreş çağındaki çocuklarla çalışamayacağı söylendi.

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“VAROLUŞSAL SORUNLAR YAŞADIM”

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35 yaşındaki Sylvain Helaine isimli öğretmen yaşadığı varoluşsal sorunlar nedeniyle dövme yaptırdığını belirtti. Göz bebeklerinin içi de dahil olmak üzere vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplatan öğretmen 10 yılı aşkın süredir anaokulu çağındaki öğrencilerle çalışıyordu. Dövmeleri için 460 saat ve 52 bin sterlin (yaklaşık 988 bin TL) harcayan öğretmen, “Beni gören çocuklar, başkalarına karşı hoşgörüyü öğreniyor. Yetişkin olduklarında ırkçı veya homofobik olma olasılıkları daha düşük olabilir ve engelli bireylere karşı duyarlı olabilirler. Çünkü farklılıkları öğreniyorlar” dedi.

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Helaine 2020'de verdiği bir röportajda, "Şimdi ikinci kat dövme yaptıracağım. Ardından üç, dört ve beşinci kat. Vücudumun her tarafı simsiyah olana dek dövme yaptıracağım. Bir şeye tutkuyla bağlıysanız onu durdurmak istemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen
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