Dünyanın en kilolu insanı kimdir ve kaç kg?

Dünyanın en kilolu veya en şişman insanı gibi kategoriler sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Genellikle aşırı kiloya sahip olan kişiler bunu duyurmak istemezler. Fakat bazı durumlarda maalesef tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilirler. Dünyanın en kilolu insanları sadece büyük beden yapıları ve bel ölçüleriyle değil, aynı zamanda maalesef ki üzücü bir şekilde birçok sağlık sorunu yaşamalarıyla da bilinirler. Bu kapsamda dünyanın en kilolu insanı merak edilmektedir.

Dünyanın en kilolu i̇nsanı kimdir ve kaç kg?

Dünyanın en kilolu insanı olarak bilinen ABD vatandaşı Jon Brower Minnoch 1941-1983 tarihleri arasında yaşamıştır. Doğumundan kısa bir süre sonra aşırı kilo alan Jon, Dünyanın en kilolu insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştır. Mart 1978'de tarihinde dünyanın en şişman insanı olarak tanınmıştır.

Hayatı boyunca zorluklarla mücadele eden ve dayanıklılık gösteren Jon, tıp camiasında olduğu gibi yeme bozuklukları ve obezite gibi konularda da unutulmazlar arasında yer almaktadır.

Dünyanın en kilolu insanının hikayesi

Jon, 29 Eylül 1941 tarihinde Washington eyaletinde yer alan Bainbridge Adası'nda doğdu. Çocukluğundan itibaren aşırı kilo sorunuyla mücadele etmeye başlayan Jon, 12 yaşına geldiğinde şaşırtıcı bir şekilde 133 kilogram ağırlığına ulaştı. Seneler içerisinde kilo almaya devam eden Jon 1963 yılında tekrar tartıldığında 178 kiloya ulaşmıştı.

Aynı dönemde ilk eşi olan Jean McArdle ile evlendi. Bu süreçte eşi de hastane yatışında ve kilo verme çabalarında yanında oldu. Çift, bir taksi şirketinde beraber çalışırdı. Jon, kilosu ve sağlık sorunlarına rağmen oldukça arkadaş canlısı olduğundan çevresindeki kişiler arasında da popüler bir insandı.

Evlendikten üç sene sonra olan 1966 senesinde yapılan bir başka sağlık kontrolünde Jon'un 317 kg olduğu belirlendi. Eylül 1976'da senesinde ise 446 kiloya ulaşmıştı. Jon kilosu ve sağlık sorunlarıyla dönemin medyasında oldukça popüler hale gelmişken aynı zamanda durumu da kötüleşti.

1978'e gelindiğinde kilosu daha da yükseldiğinden kalp, solunum ve dolaşım sorunları nedeniyle yaşam standartları oldukça kötüleşti.

Sürekli ağrı çekmekten şikayetçi olan Jon kilo vermek için neredeyse sıfıra yakın derecede beslenmeye başladı. Sağlık sorunları nedeniyle iyileşmek için çaba sarf eden rekortmen, bütün hayatı boyunca normal bir hayat yaşamak için elinden geleni yaptı.

Durumu sıklıkla kötüleşen Jon, Seattle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Buradaki Endokrinoloji uzmanı olan Dr. Robert Schwartz'in Jon'u muayene etmesinin ardından 635 kiloya ulaştığı öğrenildi. Bu durum daha önce görülmemiş ve herkes tarafından şaşırtıcı bir sonuçtu. Bununla beraber Jon'un hayatını ciddi şekilde tehdit ediyordu.

Her hastaneye kaldırılışında bir düzine itfaiyeci ve özel bir bir sedye kullanmak gerekirdi. Hastanedeyken kalbi sıvıyla dolmuş ve solunum yetmezliği çekiyordu. Jon buraya geldiğinde birbirine bağlanmış iki yatakta tedavi görmeye başladı. Yatakta hareket edebilmesi için 13 asistan gerekiyordu. Belirli aralıklarla hastaneden taburcu edilen ve tekrar yatmak zorunda olan Jon Ekim 1981'de 89 kilo daha alması üzerine tekrar hastaneye yatırılmak zorunda kaldı.

Jon’un durumundaki sebepler tam olarak belirlenememiş olsa da, doktorların obezitenin hastalar üzerindeki etkisini incelemelerine olanak sağladı. Hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden Jon 10 Eylül 1983 tarihinde hayata veda etti. Vefat ettiği dönemdeki ağırlığı ise 362 kg'ın üzerindeydi.