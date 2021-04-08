Dünyanın en kısa süren savaşının hikayesi tarihin tozlu sayfalarından çıktı

Halid bin Barghash kontrolü eline aldıktan sonra İngiliz İmpatorluğu’ndan onay beklemeye başladı. Fakat işler onun hesapladığı gibi gitmedi. Sömürge yönetimi boşalan yönetim koltuğuna daha kolay çalışabileceklerini düşündükleri Hamoud bin Muhammed’i getirmeye karar verdi. Tahttan çekilmesi için Barghash’a bir ültimatom vermeyi ihmal etmedi. Barghash’ın 27 Ağustos 1896’nın sabah 9.00’una kadar sarayı terk etmesi istendi.

Dünyanın en kısa süren savaşı Tanzanya’ya bağlı Zanzibar Adası’nda yaşandı. Savaşın asıl nedeni yönetimde doğan boşluktu. 1890 yılında İngiltere ve Almanya arasında imzalanan anlaşmaya göre, stratejik açıdan önemli olan Doğu Afrika adasının yönetimi İngiliz İmparatorluğu’ndaydı. İngiliz sömürgesi yönetimiyle birlikte hareket eden Hamad Bin Thuwaini adanın sultanı oldu ancak saltanatı üç yıl sonra beklenmedik ve ani bir şekilde öldüğünde sona erdi. Sultanın ani ölümü herkesi şaşkına çevirdi ve birçok kişi kendisini Zanzibar’ın yeni sultanı ilan eden kuzeni Halid bin Barghash tarafından zehirlendiğine inandı.

Koltuğunu ve yönetimi bırakmak istemeyen Bargash, bu talebi reddederek 3 bin kişilik bir ordu topladı. Eski Sultan’ın silahlı yatını kullanarak limanda pusuya yatarak bekledi. Bargash’ın topladığı askerler sarayı korumaya hazırlanırken İngiliz yönetimi 5 savaş gemisi ile adaya dayandı. İngiliz sömürge yönetimi kendi askerleri dışında, eski Sultan’a sadık kraliyet askerlerini de topladı.

Durumun ciddi olduğunu anlayan Bargash, Amerika Birleşik Devletleri’nin elçisinden yardım talebinde bulundu. Ancak talebi kesin bir dille onaylanmadı. Sömürge yönetimi 27 Ağustos sabahı tam 09.02’de ateş açtı. 09.02’de açılan ateşle başlayan, dünyanın en kısa savaşı resmen 38 dakika sonra sona erdi.

Bargash’ın sığındığı Glaskow isimli yat gemisi anında batırıldı ve bir anda askerleri etkisiz kaldı. Ölü sayısının artması ve sarayın düşecek olması Bargash’ı sadece canını kurtarmaya itti. Güç bela kaçmayı başaran Bargash Alman Konsosluğu’na sığındı. İngilizler, Almanlardan Bargash’ı kendilerine teslim edilmesini istedi fakat Bargash 2 Ekim 1896’da Almanların elinden de bir şekilde kaçmayı başardı.

Uzun bir süre sultanlık koltuğunda hak iddia eden Bargash, 1916’da İngilizler tarafından yakalanana kadar Tanzanya’nın Darüsselam kentinde yaşamına devam etti. Sürgün hayatından sonra Kenya’nın Mombasa kentinde yaşamına müsade edilen Bargash 1927’de öldü.



