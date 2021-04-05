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Hiçbir komutanın emri olmadan savaşı durdurmayı başarabilen meşhur şarkı: Lili Marlen Türküsü

Seray Üstün Seray Üstün
05.04.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih kitaplarında görülen savaşlar sadece ölen insanlar ve anlaşmalardan ibaret değildir. Günümüzde geçmiş dönemler dair bilgileri genellikle kitaplardan öğreniriz. Bu kitapların içerisinde yer alan belgelerde ise akıllara durgunluk verecek kimi notlarda bulunur. İşte savaşın ortasında yazılan Lili Marlen türküsünün hikayesi de bu ilginç olaylar kategorisinde yer alır.

Hiçbir komutanın emri olmadan savaşı durdurmayı başarabilen meşhur şarkı: Lili Marlen Türküsü

Lili Marlen türküsü, Rus Cephesi’nde görev alan Alman askeri Hans Leib’in kışla önünde sokak lambasının altında nöbetteyken sevgilisiyle buluşmasını ve sonrasında iki aşığın hüzünlü vedasını konu alır. 1915 yılında Hans Leib’in Birinci Dünya Savaşı sırasında cephede aşık olduğu iki kadını bir şiirde buluşturmuştur. Lili ve Marlen aslında iki farklı kadındır ve Leib’in düşlerinde tek bir kadına dönüşmüştür. Leib tarafından kaleme alınan şiir sonraki yıllarda Rudolf Zink’in usta ellerinde bestelenmiştir. Lale Andersen tarafından seslendirilen bu şarkı adeta o dönemde askerleri etkileyen bir marşa dönüşmüştür.

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Her akşam saat 21:55’te tüm cephelere yayın yapabilen Belgrad Radyosu’nda bu şarkı çalınıyordu. Şarkıyı ilginç kılan nokta ise aynı anda karşı cephedeki askerlerin de siperlerinde şarkı ile kendilerinden geçmeleridir. Hatta düşman askerler siperlerinden başlarını çıkararak Almanlar’a, “Radyonuzun sesini biraz daha açar mısınız” diye seslenirlermiş. Şarkı bitene kadar ise cephelerde bulunan hiçbir asker tek bir kurşun bile atmaz, hayallere dalarak geride bıraktıkları sevdiklerini düşleyerek şarkının sona ermesini beklermiş. Böylece Lili Marlen türküsü hiçbir komutanın emri olmadan savaş durduran tek şarkı olarak tarihteki yerini aldı.

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LİLİ MARLEN TÜRKÜSÜNÜN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kışla kapısının önündeki fener
Eskiden de oradaydı, şimdi de orada
Orada tekrar görüşsek ya
Dursak yine lambanın altında
Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen
Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen

İkimizin gölgesi sanki birdi
Birbirimizi nasıl sevdiğimiz kolayca görülebilirdi
Ve herkes yine görmeli
Bizi lambanın altında
Eskisi gibi, Lili Marleen
Eskisi gibi, Lili Marleen

Derken nöbetçi seslendi
‘Yat borusunu çalıyorlar, üç gün cezası var!’ dedi
‘Hemen geliyorum, yoldaş’ dedim
Ve sana veda ettim
Ah, oysa ki nasıl isterdim gelmeyi
Seninle, Lili Marleen
Seninle, Lili Marleen

Yerinde adımların, zarif yürüyüşün
Akşam boyu parlıyordur, ama beni unutalı çok olsa gerek
Bana bir şey olursa eğer
Kim kalacak lambanın altında
Seninle, Lili Marleen?
Seninle, Lili Marleen?

Sessiz odalardan, yerin yatağından
Aşk dolu dudakların, bir rüya gibi, beni kaldırıyor
Sabahın sisi dağıldığında
Lambanın altında olacağım
Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen
Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen

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