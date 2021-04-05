Hiçbir komutanın emri olmadan savaşı durdurmayı başarabilen meşhur şarkı: Lili Marlen Türküsü

Her akşam saat 21:55’te tüm cephelere yayın yapabilen Belgrad Radyosu’nda bu şarkı çalınıyordu. Şarkıyı ilginç kılan nokta ise aynı anda karşı cephedeki askerlerin de siperlerinde şarkı ile kendilerinden geçmeleridir. Hatta düşman askerler siperlerinden başlarını çıkararak Almanlar’a, “Radyonuzun sesini biraz daha açar mısınız” diye seslenirlermiş. Şarkı bitene kadar ise cephelerde bulunan hiçbir asker tek bir kurşun bile atmaz, hayallere dalarak geride bıraktıkları sevdiklerini düşleyerek şarkının sona ermesini beklermiş. Böylece Lili Marlen türküsü hiçbir komutanın emri olmadan savaş durduran tek şarkı olarak tarihteki yerini aldı.

Lili Marlen türküsü, Rus Cephesi’nde görev alan Alman askeri Hans Leib’in kışla önünde sokak lambasının altında nöbetteyken sevgilisiyle buluşmasını ve sonrasında iki aşığın hüzünlü vedasını konu alır. 1915 yılında Hans Leib’in Birinci Dünya Savaşı sırasında cephede aşık olduğu iki kadını bir şiirde buluşturmuştur. Lili ve Marlen aslında iki farklı kadındır ve Leib’in düşlerinde tek bir kadına dönüşmüştür. Leib tarafından kaleme alınan şiir sonraki yıllarda Rudolf Zink’in usta ellerinde bestelenmiştir. Lale Andersen tarafından seslendirilen bu şarkı adeta o dönemde askerleri etkileyen bir marşa dönüşmüştür.

LİLİ MARLEN TÜRKÜSÜNÜN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kışla kapısının önündeki fener

Eskiden de oradaydı, şimdi de orada

Orada tekrar görüşsek ya

Dursak yine lambanın altında

Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen

Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen

İkimizin gölgesi sanki birdi

Birbirimizi nasıl sevdiğimiz kolayca görülebilirdi

Ve herkes yine görmeli

Bizi lambanın altında

Eskisi gibi, Lili Marleen

Eskisi gibi, Lili Marleen

Derken nöbetçi seslendi

‘Yat borusunu çalıyorlar, üç gün cezası var!’ dedi

‘Hemen geliyorum, yoldaş’ dedim

Ve sana veda ettim

Ah, oysa ki nasıl isterdim gelmeyi

Seninle, Lili Marleen

Seninle, Lili Marleen

Yerinde adımların, zarif yürüyüşün

Akşam boyu parlıyordur, ama beni unutalı çok olsa gerek

Bana bir şey olursa eğer

Kim kalacak lambanın altında

Seninle, Lili Marleen?

Seninle, Lili Marleen?

Sessiz odalardan, yerin yatağından

Aşk dolu dudakların, bir rüya gibi, beni kaldırıyor

Sabahın sisi dağıldığında

Lambanın altında olacağım

Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen

Tıpkı eskisi gibi, Lili Marleen



