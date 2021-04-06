Bir kenti savaşı kazanmaya ikna eden tarihi beste: Şostakoviç’in 7. Senfonisi

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliği ve Nazi Almanya’sı arasında tansiyon yüksekti. Kızıl Ordu için Leningrad ciddi bir önem taşımaktaydı. Savunmayı sürdürmek isteyen Sovyetler Birliği’nin tek savunma hattı ise Ladoga Gölü’nden geçiyordu. Ladoga Gölü’nün donmasıyla birlikte bu nokta daha kritik bir önem taşımaya başladı. Çünkü silah ve mühimmat taşımı da bu donan gölün üzerinden sağlanıyordu. Bu mücadele sürecinde Leningrad halkı yeterli erzağa ulaşamadığı için açlıkla başbaşa kaldı. Açlık ve sefaletle boğuşan halk kaynatılmış deri kayışlarından çorba yapıp içiyor ya da kedi ve köpeklerin donmuş cesetlerinden alınan etlerle besleniyordu.

9 Ağustos 1942 akşamında ise Leningrad halkı cephe hattına hoparlörlerin yerleştirildiğini gördü. Sonrasında ise bu hoparlörlerden bir müzik sesi duyulmaya başlandı. Soyvetler Birliği top atışını keserek müziğin tamamen duyulmasını sağladı. Ayrıca cephedeki askerlerin radyodan yayınlanacak şarkıyı dinlemelerini istedi. Hopörlerden Şostakoviç’in 7. Senfonisi dinletildi. Bu besteyi çalan orkestradaki herkes açlıktan ölmek üzere olan halkın müzisyenlerinden oluşuyordu.