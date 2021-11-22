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"Dünyanın en seksi anneannesi" olarak tanınan Gina Stewart, formda kalmasının sırrını paylaştı

22.11.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturyalı model Gina Stewart, genç kızlara taş çıkartan fiziği ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz aylarda 51 yaşında giren Stewart, yaşlanmaya meydan okumasına yardımcı olan sırrını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Dünyanın en seksi anneannesi" olarak tanınan Gina Stewart, formda kalmasının sırrını paylaştı

Sosyal medyada “Dünyanın en seksi anneannesi” lakabıyla bilinen Gina Stewart, yaşlanmaya meydan okuyan sırrını açıkladı. Avusturalya’nın Queensland bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki sosyal medya yıldızı, vücut sağlığını ve formunu korumasının yollarını takipçileriyle paylaştı.

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KALÇA KALDIRMA İÇİN İPUCUNU PAYLAŞTI

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Sosyal medya hesabından sık sık seksi pozlarını paylaşan Stewart, güzellik sırlarını merak edenler için bir sağlık sayfası da kurdu. Kalçanın daha sağlıklı ve düzgün görünmesi için estetik operasyonlara ihtiyaç duymadığını belirten Stewart, düzenli egzersize dikkat çekti. Egzersizin beden ve ruh sağlığını korumak için iyi bir rutin olduğundan söz eden Stewart, “Kalçaları oluşturan gluteal kaslar, vücudunuzdaki en büyük ve güçlü kaslar arasındadır. Ancak uzun süreli oturma ve bu kasların aktif olarak hareket ettirilmemesi kas atrofisine neden olabilir. Bu durumda beraberinde sarkık bir görüntüyü doğurur. Düzenli egzersiz kasları güçlendirir ve kas atrofisiyle savaşılmasına yardımcı olur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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