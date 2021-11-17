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  4. Eleştirilerden sonra hayatını değiştirdi! Estetik operasyonlarının ardından en yakınları bile tanıyamıyor

Eleştirilerden sonra hayatını değiştirdi! Estetik operasyonlarının ardından en yakınları bile tanıyamıyor

17.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jazmyne Day isimli kadın çocukluğundan beri vücut ölçüleriyle dalga geçildiğini iddia ederek görüşünü tamamen değiştirdi. Sayısız estetik operasyon geçiren kadının yeni görüntüsünü en yakın çevresi de dâhil olmak üzere çoğu kişi tanımakta zorluk çekiyor.

Eleştirilerden sonra hayatını değiştirdi! Estetik operasyonlarının ardından en yakınları bile tanıyamıyor

Çocukluk döneminden beri fazla kiloların şikayetçi olan Jazmyne Day isimli kadın yakın çevresini şaşırtan bir dönüşüm yaşadı. Hayatı boyunca sert ve acımasız yorumlara maruz kaldığını ifade eden Jazmyne Day, dönüşümünün ardından sosyal medyada popüler oldu ve modellik yapmaya başladı.

DERİN BİR DEPRESYON YAŞIYORDU

Galler’de yaşayan 28 yaşındaki Jazmyne Day, fazla kilolaro nedeniyle zor günler geçirdi. Muhasebeci olarak tam zamanlı bir işte çalışan Jazmyne Day, “2017 yılında dibe vurdum. Hayatımın amacını sorgulamaya başladım. Derin bir depresyon yaşıyordum. Bazı günlerde bu ataklar içinden çıkamayacağım şekillere dönüştü” diyerek durumunu anlattı.

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HAYATINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİ

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Yaşadığı zor günlerin ardından hayatında köklü bir değişiklik yapmak isteyen Jazmyne Day, düzenli egzersiz yapmaya ve yaşam tarzını iyileştirmek için şekerli yiyecekleri azaltmaya başladı. Üç yıl içinde 60 kilo verdi ve bazı cerrahi operasyonlardan geçti.

Görünüşünü tamamen değiştirmek için estetik operasyonlara yönelen Jazmyne Day işlemler için 30 bin sterlin (yaklaşık 426 bin TL) harcadı. Görünüşündeki değişiminden memnun olduğunu ifade eden Jazmyne Day, “Şu anda görünüşümden oldukça memnunum ve vücudumu gerçekten sevmeye başladım. Güçlenmeyi sadece estetik sonuçlar nedeniyle değil, aynı zamanda beraberinde gelen güven ve sağlık yararları nedeniyle de seviyorum.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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