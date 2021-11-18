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Fast food yemek bağımlısıydı! Değişime karar verdi, vücut ağırlığının yarısını kaybetti

18.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scarlet Black isimli genç kadın, sosyal medyada değişim sürecini paylaşarak herkesi şaşırtmayı başardı. Fast food restoranında çalışan ve yemek bağımlılığı bulunan kadın, hayatını değiştirmeye karar verdikten sonra dış görüntüsünü tamamen farklılaştırdı. Mide tüp ameliyatı olan Scarlet Black, vücut ağırlığının yarısını kaybetti.

Fast food yemek bağımlısıydı! Değişime karar verdi, vücut ağırlığının yarısını kaybetti

Scarlet Black, ayda 600 sterlinlik (yaklaşık 9 bin TL) paket servisi olan restoran alışkanlığı sayesinde 158 kiloya kadar ulaştı. 25 yaşındaki genç kadın, çocukluk dönemlerindeki kiloları nedeniyle okul kıyafetlerinin içine sığamamasındna şikayet ediyordu. Yaşıtları tarafından fazla kiloları nedeniyle dışlandığını ifade eden Black, o dönemde güvensiz hissettiğini dile getirdi.

İki yıl boyunca paket servis alışkanlığı sayesinde yemek yemenin kendisi için duygusal bir kısır döngü olduğunu belirtti. Onu bu durumdan kurtaran ve farkındalık yaratmasına yardımcı olan bir arkadaşı oldu. Beraber yemek yedikleri sırada Black’in arkadaşı ona yediği miktarın gerçekten mide bulandırıcı derecede fazla olduğunu söyledi. Yıllarca süren yo-yo diyeti ve yemekle 'kendine zarar veren' bir ilişkiden sonra Black, sağlıklı yaşama yönelmeye başladı.

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“KENDİMİ YENİ BİR İNSAN GİBİ HİSSEDİYORUM”

dönüşüm

Sağlıklı beslenme rutini, spor ve mide tüp ameliyatı sayesinde Black, 82 kiloya kadar düştü. 76 kilo verdikten sonra görünüşüyle beraber yaşam tarzını da değiştirdiğinden söz eden Black, “Daha önce giymeye cesaret edemediğim kıyafetleri giyiyorum. Kendimi gerçekten daha net bir şekilde ifade edebiliyorum. Bir ay önce tatile gittiğimde ilk kez bikini giydim ve harika hissettim. Özgürleştirici olmasının yanında sadece bendim ve kimse bana tuhaf bir şekilde bakmadı” dedi.

Kilolu olduğu dönemde merdiven çıkmakta dâhi zorlandığını vurgulayan Black, “Birkaç adımdan sonra nefes nefese kalıyordum. Yemekle aramda tam aşk ve nefret ilişkisi vardı. Mide ameliyatından sonra artık çok daha aktifim ve daha fazla enerjim var. Sağlıklı görünüyorum ve sağlıklı hissediyorum. Hatta kendimi yeni bir insan gibi hissediyorum” diye konuştu.

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“ŞİMDİ PEŞİMDELER”

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Önceden kendisiyle konuşmak istemeyen ya da uzak duran kişilerin şimdi peşinden koştuğunu belirten Black, “Bu değişim bende bir ego artışı yarattı, yalan söyleyemem. O zamanlar beni tanımak istemeyen insanlar şimdi ne kadar iyi bir kişi olduğumu söylüyor. Bu biraz samimiyetsiz geliyor” ifadelerini kullandı.

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