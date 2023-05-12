MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu Kayla Simmons göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! "Zehra Güneş daha güzel"

Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu Kayla Simmons göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! "Zehra Güneş daha güzel"

12.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu Kayla Simmons Japonya gezisinden önemli anları paylaşarak hayranlarını büyüledi. Güzel sporcuyu gören Türk takipçiler "Zehra Güneş daha güzel" yorumlarında bulundu.

Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu Kayla Simmons göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! "Zehra Güneş daha güzel"

Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu olarak ününe ün katan Kayla Simmons sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Japonya gezisinden önemli anları paylaşarak hayranlarını büyüleyen sporcu yine olay oldu.

27 yaşındaki Amerikalı, son haftalarda dünyayı dolaştıktan sonra şimdi Los Angeles'a geri döndü.

1

Kayla, fotoğrafları 988 bin Instagram takipçisiyle paylaşınca yoğun ilgi gördü. Göğüs dekolteli hallerini paylaşan sporcuya Türk takipçileri "Zehra Güneş daha güzel" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı
Eski bir Marshall Üniversitesi voleybol oyuncusu olan Kayla Simmons Japonya gezisinde dili bilmiyor gibi görünse de, idare etmesine yardımcı olması için telefonunda bir tercüman kullanıyordu ve anları da sık sık takipçileriyle paylaşmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seda Sayan'a sert ifadeler! "Bir çocukla evlendi..."Seda Sayan'a sert ifadeler! "Bir çocukla evlendi..."
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla mest etti Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla mest etti
Cinsel ilişkiyle ilgili o sözleri Nur Viral'i utandı! "Dur Esra..."Cinsel ilişkiyle ilgili o sözleri Nur Viral'i utandı! "Dur Esra..."
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi

'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.