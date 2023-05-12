Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu Kayla Simmons göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! "Zehra Güneş daha güzel"

Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu olarak ününe ün katan Kayla Simmons sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Japonya gezisinden önemli anları paylaşarak hayranlarını büyüleyen sporcu yine olay oldu.

27 yaşındaki Amerikalı, son haftalarda dünyayı dolaştıktan sonra şimdi Los Angeles'a geri döndü.

Kayla, fotoğrafları 988 bin Instagram takipçisiyle paylaşınca yoğun ilgi gördü. Göğüs dekolteli hallerini paylaşan sporcuya Türk takipçileri "Zehra Güneş daha güzel" yorumlarında bulundu.



Eski bir Marshall Üniversitesi voleybol oyuncusu olan Kayla Simmons Japonya gezisinde dili bilmiyor gibi görünse de, idare etmesine yardımcı olması için telefonunda bir tercüman kullanıyordu ve anları da sık sık takipçileriyle paylaşmıştı.



