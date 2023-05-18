MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons'ın bikinisi neredeyse üstünden fırlayacaktı

'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons'ın bikinisi neredeyse üstünden fırlayacaktı

18.05.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınan Kayla Simmons Hawaii'den üst üste pozlarını paylaştı. Üzerine küçük gelen bikinisiyle dikkat çeken fenomen göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons'ın bikinisi neredeyse üstünden fırlayacaktı

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçen sene aldığı sürpriz bir kararla kariyerini bitirip modelliğe geçtiğini söylemişti.

Buna rağmen 'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak hafızalara kazınan model ülke ülke dolaşıyor.

Voleybol kariyerinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Kayla son olarak bikinili pozlarını paylaştı. Verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Kayla Simmons'ın tekne kenarında otururken verdiği pozları paylaştı.

1

Büyük göğüslerini hiçbir zaman sergilemekten çekinmeyen modelin bikinisi ise oldukça küçüktü.

11
Neredeyse üzerinden fırlayacak olan bikinisiyle poz veren Kayla Simmons yine hayranlarından beğeni topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu
Annesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdiAnnesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdi
Cemal Can takipten çıkınca mesajını ifşa etti! Cemal Can takipten çıkınca mesajını ifşa etti!
Anahtar Kelimeler:
Kayla Simmons Model ele turu

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

22 yıldır kabusu yaşıyor! Hastaneye gidemiyor, adı var, derdi çok

22 yıldır kabusu yaşıyor! Hastaneye gidemiyor, adı var, derdi çok

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.