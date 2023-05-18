'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons'ın bikinisi neredeyse üstünden fırlayacaktı

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçen sene aldığı sürpriz bir kararla kariyerini bitirip modelliğe geçtiğini söylemişti.

Buna rağmen 'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak hafızalara kazınan model ülke ülke dolaşıyor.

Voleybol kariyerinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Kayla son olarak bikinili pozlarını paylaştı. Verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Kayla Simmons'ın tekne kenarında otururken verdiği pozları paylaştı.

Büyük göğüslerini hiçbir zaman sergilemekten çekinmeyen modelin bikinisi ise oldukça küçüktü.



Neredeyse üzerinden fırlayacak olan bikinisiyle poz veren Kayla Simmons yine hayranlarından beğeni topladı.

