Bu ülkelere yolunuz düşerse kendinize çok dikkat edin! İşte dünyanın en tehlikeli ülkeleri...
Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre her sene en tehlikeli ülkeler belirleniyor. Bu raporda, her ülkenin bir puanı oluyor ve bu puan düşükse ülkenin daha güvenilir olduğu anlaşılıyor. Puanın parametreleri genellikle ülke içi çatışmalar ve ekonomik dalgalanmalardan oluşuyor. Ölüm oranı, ortalama yaşam süresi gibi veriler de ülkelerin huzurlu olup olmadığı ile ilgili ipuçları sunuyor. Dünya üzerinde tehlike unsurlarını fazlasıyla barındıran ülkelerin sayıları hiç az değil. İşte en tehlikeli ülkeler...
1. AFGANİSTAN
Afganistan, en tehlikeli ülkelerinden birisi. Bunun başlıca sebepleri yıllardır süregelen iç savaş ve bunun sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının çokluğu. İç savaştan dolayı halkın orduya olan güveninin ise son yıllarda yüzde 30 seviyelerine düştüğü tespit edilmiş. Ekonomik anlamda da güven veren bir ortama sahip olmayışı Afganistan'ı huzursuz bir ülke yapıyor.
2. SURİYE
Orta Doğu ülkelerinde peş peşe görülen iç savaşlar Suriye'ye de sıçramıştı. Bu iç savaş yaklaşık 10 yıldır devam ediyor ve milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Türkiye, neredeyse 3 milyon Suriyeli mülteciyi kendi topraklarında ağırlıyor. Yıllardır devam eden savaş ortamı Suriye'nin tarihi alanlarını da yok etti.
3. GÜNEY SUDAN
Kuraklık ile başa çıkmaya çalışan Güney Sudan'da ayrıca terör olayları da sıkça yaşanıyor. Afrika ülkelerinin genel kaderi olan susuzluk zor bir yaşam sunarken, iç savaşın da devam ediyor olması tehlikeli durumlar ortaya çıkarıyor.
4. IRAK
Terör örgütlerinin mevzilerini barındıran Irak, dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin başlarında geliyor. Son yıllarda yapılan projeler ile ülke içindeki huzursuz hava dağıtılmaya çalışılıyor. Ancak uzun yıllar süren iç savaşın tahribatları hızlıca giderilemiyor. Suriye topraklarına kaydığı düşünülen DEAŞ terör örgütünün hala Irak topraklarında faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor.
5. SOMALİ
Açlık ve susuzlukla baş etmeye çalışan Somali'ye dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar ulaştırılıyor. Ancak bu yardımlar zaman zaman yetersiz oluyor. Ülkenin iklim şartlarında dolayı kuraklığın had safhada olması yaşam standartlarını hayli aşağı çekiyor.
6. LİBYA
İç savaşın ülke içindeki huzur ortamını tamamen yok etmesi ve ülkeyi tehdit eden sel baskınlarının olması en tehlikeli ülkeler sıralamasında Libya'nın en başlarda yer almasına neden oluyor. Ekonomik, siyasi ve askeri konularda istikrarın sağlanamaması ülkenin eski yaşam standartlarına dönüşünü geciktiriyor. Barışın sağlanması masum insanların en büyük dileklerinden biri.
kaynaklar:
https://www.webtekno.com/dunyanin-en-tehlikeli-10-ulkesi-2019-h79149.html
https://www.siyasetcafe.com/dunyanin-en-tehlikeli-ulkeleri-aciklandi-turkiye-bakin-kacinci-sirada-55371h.htm
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