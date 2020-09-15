Bu ülkelere yolunuz düşerse kendinize çok dikkat edin! İşte dünyanın en tehlikeli ülkeleri...

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre her sene en tehlikeli ülkeler belirleniyor. Bu raporda, her ülkenin bir puanı oluyor ve bu puan düşükse ülkenin daha güvenilir olduğu anlaşılıyor. Puanın parametreleri genellikle ülke içi çatışmalar ve ekonomik dalgalanmalardan oluşuyor. Ölüm oranı, ortalama yaşam süresi gibi veriler de ülkelerin huzurlu olup olmadığı ile ilgili ipuçları sunuyor. Dünya üzerinde tehlike unsurlarını fazlasıyla barındıran ülkelerin sayıları hiç az değil. İşte en tehlikeli ülkeler...

1. AFGANİSTAN

Afganistan, en tehlikeli ülkelerinden birisi. Bunun başlıca sebepleri yıllardır süregelen iç savaş ve bunun sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının çokluğu. İç savaştan dolayı halkın orduya olan güveninin ise son yıllarda yüzde 30 seviyelerine düştüğü tespit edilmiş. Ekonomik anlamda da güven veren bir ortama sahip olmayışı Afganistan'ı huzursuz bir ülke yapıyor.