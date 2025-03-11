Ünlülerin yeni gözdesi şaşırttı! Bu botoks sosyal medya kullanıcılarının diline düştü... Şaşırtan yer seçimi

Topuklu ayakkabılardan vazgeçemeyenlerin son dönemde en çok tercih ettiği uygulamalardan biri stiletto botoksu. Hollywood yıldızları arasında da yaygınlaşan bu uygulama, estetik dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Dr. Stephen Humble, botoksun ilk ortaya çıkışında terlemeyi önlemek amacıyla kullanıldığını ancak zamanla yaşlanma belirtilerini hafifletmek için popülerlik kazandığını belirtiyor.

AYAK TABANINA BİR KATMAN DAHA

Stiletto botoksunda, ayak parmaklarının altına dermal dolgu maddeleri enjekte ediliyor. Bu işlem, topuklu ayakkabıların ayakta yarattığı baskıyı ve acıyı hafifleterek, ayağın alt kısmına ekstra bir yastık etkisi sağlıyor. Böylece, topuklu ayakkabılarla uzun süreli yürüyüşlerde yaşanan rahatsızlıklar azaltılabiliyor.

RİSKLER VAR!

Özellikle doğum sonrası ayak yapısında değişiklikler yaşayan kadınlar, stiletto botoksunu tercih edenler arasında yer alıyor. Ancak, bu uygulamanın bazı riskleri de bulunuyor. Enfeksiyon ve morarma gibi yan etkiler, dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

TARTIŞMAYA SEBEP OLDU

Günümüzde botoksun estetik kaygılar nedeniyle daha yaygın bir şekilde kullanıldığını gözlemliyoruz. Ayaklara uygulanan botoks ise sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açmış durumda. Kimileri bu uygulamanın güzellik sektörünün dayattığı bir çılgınlık olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise stiletto botoksunu konforlu ve pratik bir çözüm olarak görüyor.