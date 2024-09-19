'Dünyanın en temiz sokakları' denildi! Beyaz çorabını ayağına giyip koşturup durdu... Testinin sonucu görenleri şaşırttı: 'Bu imkansız'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Dubai'nin sokaklarının bahsedildiği kadar temiz olup olmadığını test isteyen bir kullanıcı beyaz çoraplarıyla koşmaya başladı. Sokaklarda koştuğu anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yaratan kadına tepkiler gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı sokaklarda yeterince zaman geçirmediğini söyleyerek kadını eleştirirken bazıları ise sokakların temizliği karşısında şaşırdığını dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çöldesin nasıl temiz oluyor o kadar?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu imkansız" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bizim evde bile simsiyah oluyor" yorumunu yaptı.