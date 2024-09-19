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  4. 'Dünyanın en temiz sokakları' denildi! Beyaz çorabını ayağına giyip koşturup durdu... Testinin sonucu görenleri şaşırttı: 'Bu imkansız'

'Dünyanın en temiz sokakları' denildi! Beyaz çorabını ayağına giyip koşturup durdu... Testinin sonucu görenleri şaşırttı: 'Bu imkansız'

19.09.2024 10:24
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 10:24
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Dubai'nin 'Dünyanın en temiz sokaklarına' sahip olduğunu öğrenen kadın bu durumu test etmek istedi. Ayağına beyaz çoraplarını giyen kadın yol boyunca koşturdu ardından ise çoraplarının son durumunu gösterdi. O anlar sosyal medyada çok konuşulurken kullanıcılar gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Dubai'nin sokaklarının bahsedildiği kadar temiz olup olmadığını test isteyen bir kullanıcı beyaz çoraplarıyla koşmaya başladı. Sokaklarda koştuğu anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yaratan kadına tepkiler gecikmedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı sokaklarda yeterince zaman geçirmediğini söyleyerek kadını eleştirirken bazıları ise sokakların temizliği karşısında şaşırdığını dile getirdi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çöldesin nasıl temiz oluyor o kadar?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu imkansız" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bizim evde bile simsiyah oluyor" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Dubai
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