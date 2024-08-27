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    4. İzmir'de iğrenç olay! Alsancak'ta 2 kişi çevresindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi... Genç kız 'Erkeklere güven olmaz' diyerek uzaklaştı

    İzmir'de iğrenç olay! Alsancak'ta 2 kişi çevresindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi... Genç kız 'Erkeklere güven olmaz' diyerek uzaklaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 12:02
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    İzmir Alsancak Kordon'da sabah saatlerinde bir çiftin sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler tepkilere neden oldu. Olaya tanık olan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde çevredekilerin duruma tepki göstermeden bankta oturdukları, yürüyüş yaptıkları ve balık tuttukları görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    İzmir'de iğrenç olay! Alsancak'ta 2 kişi çevresindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi... Genç kız 'Erkeklere güven olmaz' diyerek uzaklaştı

    İzmir'de Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında sabah saat 05.45 sularında kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kadın ve bir erkeğin sokak ortasında cinsel birliktelik yaşadığı öne sürüldü. 'İzmir'de çevirme' kullanıcı adıyla sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde cinsel ilişki yaşayan gençlerin alkollü olduğu iddia edildi.

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    Deniz kenarında bulunan kaldırımda yakınlaşan çifte çevredekiler herhangi bir tepki göstermedi. Görüntülerde yakınlarda balık tutmaya devam edenler, yürüyüş yapanlar ve bankta oturan bir başka genç de yer aldı.

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    Görgü tanıklarının ifadesine göre olayın sonunda kızın "Telefonumu çaldın siz erkeklere güven olmaz” diyerek taksiye binip uzaklaştığı ifade edildi.

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