Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 3 yaşındaki kızını evde yalnız başına bırakan anne geri döndüğünde bu manzarayla karşılaştı! Yerde hareketsiz bir halde yatıyordu... "Korkudan ne yapacağımı bilemedim"

    3 yaşındaki kızını evde yalnız başına bırakan anne geri döndüğünde bu manzarayla karşılaştı! Yerde hareketsiz bir halde yatıyordu... "Korkudan ne yapacağımı bilemedim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.08.2024 14:26
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir anne 3 yaşındaki kızını evde yalnız başına bırakarak güvenlikten kargolarını lmaya gitti. Geri döndüğünde ise kızını kıyafetleri kırmızıya boyanmış bir halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Kızının öldüğünü zanneden anne büyük bir korku yaşarken küçük kızın annesinin kırmızı rujuyla oyun oynadığı sırada kendisini kırmızıya boyadığı sonradan ortaya çıktı.

    3 yaşındaki kızını evde yalnız başına bırakan anne geri döndüğünde bu manzarayla karşılaştı! Yerde hareketsiz bir halde yatıyordu... "Korkudan ne yapacağımı bilemedim"

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü hem tepki çekti hem de görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde kıyafetleri kırmızıya boyanan 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yerde hareketsiz bir şekilde yattığı anlar yer aldı.

    2

    Kendisini korkudan deliye döndüren olayı anne gönderisinde, "Kargoları almak için güvenliğe gitmiştim ve kızım uyuduğu için onu evde yalnız bıraktım. Kısa süreceğini düşünmüştüm. Eve geri döndüğümde yüzü ve kıyafetleri kırmızı renkteydi aynı zamanda hareketsiz yerde yatıyordu. Onu kucağıma alıp ağlamaya başladım. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Gözlerini açıp 'Neredeydin anne? O kadar sıkıldım ki rujunla oynadım.' dedi. Üzerindekileri kan zannetmiştim meğerse boyaymış" ifadelerini kullandı.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü annenin kızının yerde yatarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmasına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kurgusuna küçücük çocuğu da alet etmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en saçma olay" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Damadın arkadaşları odayı bastı! Gelinin iç çamaşırını çekiştirdi

    Damadın arkadaşları odayı bastı! Gelinin iç çamaşırını çekiştirdi

    Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu

    Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu

    Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

    Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

     Sevgilisine tasma takıp sanat galerisi gezdirdi

    Sevgilisine tasma takıp sanat galerisi gezdirdi

     13 yaşındaki çocuk ayakkabı yalamayı reddedince tekme tokat dövüldü

    13 yaşındaki çocuk ayakkabı yalamayı reddedince tekme tokat dövüldü
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Çin
    En Çok Okunan Trend Haberler
    MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

    MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

    Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Eğer evinizde bu detaylar var ise tazminat alabilirsiniz

    Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Eğer evinizde bu detaylar var ise tazminat alabilirsiniz

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    Karısını arabada başka bir erkekle yakaladı! O anları ifşa etti

    Karısını arabada başka bir erkekle yakaladı! O anları ifşa etti

    Siparişi erken getiren kuryeyi şaşkına çeviren bahşiş

    Siparişi erken getiren kuryeyi şaşkına çeviren bahşiş

    Klimanın içinde gizli kamera buldu! Apartman görevlisinden şüphelendi

    Klimanın içinde gizli kamera buldu! Apartman görevlisinden şüphelendi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.