3 yaşındaki kızını evde yalnız başına bırakan anne geri döndüğünde bu manzarayla karşılaştı! Yerde hareketsiz bir halde yatıyordu... "Korkudan ne yapacağımı bilemedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü hem tepki çekti hem de görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde kıyafetleri kırmızıya boyanan 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yerde hareketsiz bir şekilde yattığı anlar yer aldı.

Kendisini korkudan deliye döndüren olayı anne gönderisinde, "Kargoları almak için güvenliğe gitmiştim ve kızım uyuduğu için onu evde yalnız bıraktım. Kısa süreceğini düşünmüştüm. Eve geri döndüğümde yüzü ve kıyafetleri kırmızı renkteydi aynı zamanda hareketsiz yerde yatıyordu. Onu kucağıma alıp ağlamaya başladım. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Gözlerini açıp 'Neredeydin anne? O kadar sıkıldım ki rujunla oynadım.' dedi. Üzerindekileri kan zannetmiştim meğerse boyaymış" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü annenin kızının yerde yatarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmasına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kurgusuna küçücük çocuğu da alet etmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en saçma olay" yorumunu yaptı.