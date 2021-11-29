Dünyanın en yaşlı kedisi! 24 yaşındaki Poppy, Guinness’e girmeyi başardı

İngiltere’nin Bournemouth kentinde yaşayan Poppy, sahibi Jacqui West, kocası ve iki oğlu ile birlikte oldukça mutlu ve sakin bir hayat geçiriyor. Dört kedi, bir tavşan ve bir hamster ile aynı evi paylaşan Poppy, dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olarak 24 yaşına bastı. Kendisi bu unvanı 23 yaşındaki Kansaa kedisi Pinky’den aldı. Pinky geçtiğimiz yıl vefat ettiği için rekor Poppy’in oldu. Dünya üzerinde yaşamış en yaşlı kedi unvanı ise hâlâ 2005 yılında ölen Creme Puff da bulunuyor. Creme Puff, 2005 yılında ölmeden önce 38 yıl 3 gün yaşadı.

YAŞLILIKTAN DOLAYI KÖR VE SAĞIR

Kalabalık bir ailenin üyesi olan Popy, 4 Amerikan başkanı gördü. Yaşlılıktan dolayı gözleri görmeyen ve kulakları duymayan Poppy, evin söz sahibi hayvanı olmaya devam ediyor. Özellikle söz konusu yemekleri olduğunda ev halkının hepsiyle kavga edebiliyor. Poppy özel bir diyet uygulamamasının yanında tam bir fast food düşkün. Tavuk, balık ve patates kızartması gibi yiyeceklere bayılıyor. İnsan yaşı ile 114 yaşında olan Poppy, ortalama bir kediye göre inanılması güç bir şekilde dinç ve yaşamını idame ettirebiliyor.



