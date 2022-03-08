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Dünyanın en yaşlı tenisçisi, savaşta ülkesini terk etmedi! Rus askerlerine meydan okudu: Kimseden korkmuyorum

08.03.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı tenisçisi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran Leonid Stanislavskyi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Vladimir Putin’in güçlerinden korkmadığını ve ülkesini terk etmeyeceğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı’nı da gördüğün ifade eden tenisçi, “Bu ikinci savaşım. Kimseden korkmuyorum” dedi.

Dünyanın en yaşlı tenisçisi, savaşta ülkesini terk etmedi! Rus askerlerine meydan okudu: Kimseden korkmuyorum

Dünyanın en yaşlı tenisçisi olan 97 yaşındaki Ukraynalı Leonid Stanislavskyi, Rusya’nın işgalinin ardından savaşın etkilerinin sürdüğü Harkov kentinden kaçmayı reddettiğini ve kimseden korkmadığını açıkladı. Geçen yıl 21 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal ile maç yapan Leonid Stanislavskyi, Putin’in askerlerinin Rusya sınırından sadece birkaç mil ötesinde bulunan memleketini bombalamaya devam ederken ölümle burun buruna geldi. Leonid Stanislavskyi, ailesinin ülkeden kaçmasını söylemesine rağmen çatışmayı görmek istediğini ve barışın geleceği günleri iple çektiğini ifade etti.

“YENİDEN TENİS OYNAYABİLECEĞİMİ UMUYORUM”

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Rus askerlerinin ülkesindeki ilerleyişi sırasında evinden ayrılmadığını ifade eden Stanislavskyi, “Kimseden korkmuyorum. Savaşın biteceğini ve yeniden tenis oynayabilmeyi umuyorum. Kızım Tanya Polonya'da, beni oraya götürmek istiyor. Ama ben burada kalmaya karar verdim. Ama evde kalıp savaşın bitmesini beklemeye karar verdim” dedi.

İşitme engelli olduğu için bomba ve siren seslerini duymadığını belirten Stanislavskyi, “İşitme engelli olduğum için geceleri uyuyorum ve hiçbir şey duymuyorum. Dün gece bombalamalar oldu. Sabah yine sirenler çaldı. Ancak hiçbirini duymadığım için şanslıyım” diye konuştu.

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“100 YAŞINA KADAR YAŞARIM”

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Savaşın biteceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Stanislavskyi,”Umarım 100 yaşına kadar yaşarım. Bu korkutucu durumu atlatmak zorundayım. 24 Şubat’ta savaş başladı. O tarihten beri hiç dışarı çıkmadım. Evde kaldım, hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

Stanislavskyi, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı savaşmak için Sovyet savaş uçaklarının inşasına yardım eden bir mühendis olarak görev yaptı. Stanislavskyi,, “Umarım 100 yaşına kadar yaşarım ve tenis oynamaya devam ederim. Her iki taraftan da insanların öldüğü, annelerin çocuklarını, eşlerin oğullarını ve kocalarını kaybettiği başka, daha korkutucu bir savaşta yaşamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.

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