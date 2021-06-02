Dünyanın en yüksek ücretli Instagram hesabına sahip 5 fenomeni

Eskiden ünlü olmanın yolu bir filmde ya da dizide oynamaktan geçerdi. Fakat teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması bu düşünceyi tamamen değiştirdi. Günümüzde hiç beklenmedik bir anda ünlü olabilirsiniz. İşte dünyanın en yüksek ücretli Instagram hesapları...

DANIELLE BERNSTEIN

25 yaşındaki tasarımcı Danielle Bernstein, We Wore What adlı blogunu yayınlayarak ünlendi. Instagram hesabı hızla popüler oldu. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi ile en ünlü moda modellerinden biri haline geldi. Para hakkında konuşmaktan nefret etmesine rağmen, gönderi başına neredeyse 15 bin dolar kazanıyor.

CHIARA FERRAGNI

İtalyan moda fenomeni Chiara Ferragni'nin blogu Blonde Salad , neredeyse 9 yıldır zirvede. Sayfayı kaydırdıkça, bilinmeyen bir sarışın holding tasarımcı çantalarından gerçek bir stil ikonuna dönüşümü göreceksiniz. Bugün hesabı neredeyse 24 milyon takipçiye ulaştı ve her sponsorlu gönderi Chiara'ya binlerce dolar getiriyor. Yıllık geliri yaklaşık 8 milyon dolar olarak biliniyor.

WENDY NGUYEN

Twitter, Facebook ve YouTube'da çok ünlü bir moda blog yazarı olan Nguyen, “Wendy’s Look Book” isimli hesabıyla ünlendi. “4.5 Dakikada Eşarp Giymenin 25 Yolu” başlıklı videosu viral oldu ve 25 milyondan fazla kez izlendi. Instagram hesabı 1.2 milyon takipçiye ulaştı. Yıllık geliri hakkında çok fazla veri olmamasına rağmen uzmanlar, 1 milyon dolara ulaşabileceğini söylüyor.