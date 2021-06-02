Dünyanın en yüksek ücretli Instagram hesabına sahip 5 fenomeni

Eskiden ünlü olmanın yolu bir filmde ya da dizide oynamaktan geçerdi. Fakat teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması bu düşünceyi tamamen değiştirdi. Günümüzde hiç beklenmedik bir anda ünlü olabilirsiniz. İşte dünyanın en yüksek ücretli Instagram hesapları...
25 yaşındaki tasarımcı Danielle Bernstein, We Wore What adlı blogunu yayınlayarak ünlendi. Instagram hesabı hızla popüler oldu. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi ile en ünlü moda modellerinden biri haline geldi. Para hakkında konuşmaktan nefret etmesine rağmen, gönderi başına neredeyse 15 bin dolar kazanıyor.
İtalyan moda fenomeni Chiara Ferragni'nin blogu Blonde Salad , neredeyse 9 yıldır zirvede. Sayfayı kaydırdıkça, bilinmeyen bir sarışın holding tasarımcı çantalarından gerçek bir stil ikonuna dönüşümü göreceksiniz. Bugün hesabı neredeyse 24 milyon takipçiye ulaştı ve her sponsorlu gönderi Chiara'ya binlerce dolar getiriyor. Yıllık geliri yaklaşık 8 milyon dolar olarak biliniyor.
Twitter, Facebook ve YouTube'da çok ünlü bir moda blog yazarı olan Nguyen, “Wendy’s Look Book” isimli hesabıyla ünlendi. “4.5 Dakikada Eşarp Giymenin 25 Yolu” başlıklı videosu viral oldu ve 25 milyondan fazla kez izlendi. Instagram hesabı 1.2 milyon takipçiye ulaştı. Yıllık geliri hakkında çok fazla veri olmamasına rağmen uzmanlar, 1 milyon dolara ulaşabileceğini söylüyor.
Antoinette, Avustralya'daki en başarılı blog yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. 3 yıl önce sadece eğlence olsun diye fotoğraflarını paylaşmıştı ama bugün “Sydney Fashion blogger” isimli Instagram hesabı 1 milyon takipçiye ulaştı. Blog yazarının en iyi moda markalarıyla sözleşmesi var ve kendi giyim hattını yaratmaya hazırlanıyor.
Jessica Stein'ın Instagram hesabı kesinlikle nefesinizi kesecek. Stein şimdiden 27 ülkeyi ziyaret etti ve diğer 229 ülke için hazırlıklarını hızlandırdı. Stein’in “Tuula vintage” isimli hesabında 2,7 milyon takipçisi bulunuyor. Büyüleyici tatil köyleri manzaralarıyla alay ediyor ve gezileri hakkında kısa notlar yayınlıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum