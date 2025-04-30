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Dünyanın farklı ülkelerinden 7 ilginç düğün geleneği

Aileler toplumların en küçük öğeleri olarak tanımlanır. Evlilik akdinin gerçekleştiği törenler ise başlı başına gerçekleştiği ülkelerin adetlerini yansıtırlar. Dünyanın farklı ülkelerinde ve şehirlerinde, farklı kültürlerle harmanlanan evlilik törenleri son derece ilginç ve bazen şaşırtıcı şekillerde yapılır.

Dünyanın farklı ülkelerinden 7 ilginç düğün geleneği
Defne Vera Şahin

Evlilik, iki bekar insanın hayatı birlikte yaşamaya karar vermesiyle, dünya genelinde pek çok toplumda yeni bir hayata başlamanın önemli adımlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizin ayrı her bölgesinde bile birbirinden farklı evlilik adetleri bulunurken, dünyanın farklı yerlerinde oldukça şaşırtıcı bulunan evlilik gelenekleri görülmektedir. Dünya kültürlerine merak olan kişiler ise farklı ülkelerdeki tuhaf evlilik geleneklerini araştırmaktadır.

Dünyanın farklı ülkelerinden 7 ilginç düğün geleneği

1. Afrika

Afrika’nın renkli kültür yapısında düğünlerin de oldukça büyük bir önemi vardır. Düğün esnasında evlenen kişilerin süpürge üzerinden atlamaları istenir. Süpürge üzerinden atlamak evlenecek kişilerin geçmişindeki olumsuz olaylarını unutmaları anlamına gelmektedir.

2. Güney Kore

Evlilik töreninin sona ermesinin ardından damadın arkadaşları tarafından damadın ayakkabıları ve çorapları çıkarılır. Falaka benzeri bir yöntemle, kurutulmuş balıklarla damadın ayaklarına vurulur. Bu adetin damadı daha güçlü kıldığına inanılır. Bununla beraber düğünde çok fazla gülen damadın kız çocuk sahibi olacağına inanılır.

3. Çin

Çin’de evlilik törenlerinin tarihine, yıldızların hareketlerine dolayısıyla astrolojiye göre karar verilir. Düğün öncesinde damadın yatağı hazırlaması ve yatağın üzerini çeşitli meyvelerle doldurması istenir. Daha sonra davetlilerin çocukları o yatakta meyveler ile oynarlar. Yatakta oynayan çocukların sayısına bağlı olacak bir şekilde gelin ve damadın da çok çocuğu olacağına inanılır.

4. Japonya

Japon evlilik adetlerinde ‘sakazuki-goto’ adlı törenin uygulandığı birçok kişi tarafından bilinmektedir. Bu törenin adı ‘3, 3, 9’ anlamına gelir. Geleneğe göre damat ve gelin 3 farklı tabaktan 3 yudum tadının güzel olmadığı söylenen sake (Japon içkisi) içerler. Bunun anlamı ise evlenecek kişilerin hayatta her zaman iyi şeylerin değil kötü olayların da yaşanabileceğini anlamalarıdır.

5. Hindistan

Tören esnasında gelin ve damadın kutsal ateşin etrafında 7 defa dönmeleri gerekmektedir. Öte yandan damadın ayakları kayınvalidesi tarafından yıkanır ve ardından süt ve bal ikram edilir. Gelinin düğün esnasında giyeceği kıyafetlerden damat sorumludur. Gelin törene gündelik kıyafetlerle gelir ve eşinin hazırladığı özel kıyafetleri giyer.

6. Pakistan

Pakistan’daki herhangi bir damat bir ailenin kızıyla evlenmek istediğinde kızın ailesi tarafından küfür ve hakaret testine tabi tutulur. Evlenmek isteyen genç erkek kendisine edilen küfür ve hakaretlere göz yummalıdır. Eğer sinirlenmez ise kızın ailesi tarafından evliliğe onay verilir.

7. İtalya

Damat iç çamaşırıyla bütün köyü gezerek evleri ziyaret eder. Bu esnada gezdiği evlerdeki kişileri düğüne davet eder. İnsanlar damadı beğenirlerse bolca bahşiş verirler. Fakat beğenmezlerse önüne bozuk para atarlar. Bu gelenek günümüzde İtalya’nın ücra köylerinde hala yaşatılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Ülke düğün evlilik gelenek kültür
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