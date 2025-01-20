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Dünyanın gözü Washington'da! 2. Trump dönemi resmen başladı! Donald Trump yemin ederek ABD'nin 47. başkanı oldu

20.01.2025 18:33
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Trump ilk başkanlık döneminin ardından 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geldi. ABD’de Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump yemin ederek resmen göreve başladı. Dünyanın gözünün çevrildiği Washington'daki tören geçtiğimiz yılların aksine bu defa 'aşırı soğuk hava' nedeniyle Kongre binasının içerisinde gerçekleştirildi. ABD'nin 47. başkanı olan Trump ilk konuşmasını da birazdan yapacak.

Dünyanın gözü Washington'da! 2. Trump dönemi resmen başladı! Donald Trump yemin ederek ABD'nin 47. başkanı oldu

Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.

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BIDEN İLE BİR ARAYA GELDİ

Biden ile eşi Jill Biden, Trump ile eşi Melania Trump'ı Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı. Yemin töreni günü mevcut başkan ile görevi devredeceği başkanı Beyaz Saray'da son kez bir araya getiren geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile Trump, basına kapalı etkinlikte sohbet etti.

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Yaklaşık yarım saat süren seremoninin ardından aynı araçla Beyaz Saray'dan ayrılan Trump ile Biden beraber Kongre binasına geçti.

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YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti.

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İLK KONUŞMASINI YAPACAK

Trump 47. başkan olarak birazdan ilk konuşmasını yapacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Temmuz ayında suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde güvenlik kuvvetlerinin ilave önlemler aldığı belirtildi. Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yaptı.

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100'DEN FAZLA KONTROL NOKTASI

Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapatıldı.
Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanılldı.

Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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