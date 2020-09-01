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Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 18:51 | Son Güncelleme

ZTE, dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'yi sonunda tanıttı. Ön kamerasını ekranının altında saklayan ZTE Axon 20 5G, böyle bir teknolojiye ev sahipliği yapmasına rağmen çok yüksek bir fiyatla satışa çıkmayacak. Peki dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin özellikleri neler? ZTE Axon 20 5G'nin fiyatı ne kadar?

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ZTE'den geldi. Aslında bu durum hiç de sürpriz olmadı. Zira, ZTE Başkanı Nei Fei'nin Weibo'daki paylaşımları bize ZTE Axon 20 5G'nin nasıl göründüğünü gösterdi. Birçok kişinin paylaşımlarda şaşkınlıkla baktığı ZTE Axon 20 5G, bugün ZTE'nin yaptığı etkinlik ile resmen gerçek oldu.

ZTE AXON 20 5G ÖN KAMERASINI NASIL GİZLEDİ?

ZTE Axon 20 5G'nin teknik özelliklerini de konuşmak gerek. Ancak telefonun en öne çıkan yanı ekranının altında yer alan kamerası. Aktarılan bilgilere göre ZTE bu teknoloji için özel bir tasarım oluşturdu. Birçok zorluğun üstesinden geldiğini belirten ZTE, böylece dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonunu seri üretime hazır hale getirdi.

ZTE AXON 20 5G ÖZELLİKLERİ

ZTE Axon 20 5G'nin özelliklerine şimdi geçebiliriz. Telefonda 6,92 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran var. Telefon ön kamerasını ekranının altında sakladığı için neredeyse yüzde 100 ekran gövde oranı ile geliyor. ZTE Axon 20 5G, gücünü ise Snapdragon 765G işlemcisinden sağlıyor. Doğrusu böyle bir telefonun Snapdragon 865 veya Snapdragon 865+ işlemcisi ile gelmesini beklerdik. Yine de orta segmentte iyi bir performans sunması beklenen ZTE Axon 20 5G'nin Snapdragon 765G işlemcisine 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşlik ediyor.

ZTE Axon 20 5G özellikleri

Geçelim dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonunun arka kameralarına. Burada bizi dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralar 64 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Telefonun ekranın altında bulunan kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. ZTE Axon 20 5G gerekli enerjisini ise 30W hızlı şarj destekli 4,220 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

ZTE Axon 20 5G kamera

ZTE AXON 20 5G FİYATI

ZTE Axon 20 5G'nin fiyatı yaklaşık 322 dolar olarak açıklandı. Tabi bu fiyat telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı için 366 dolar, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı için 410 dolar ödemek gerek. ZTE Axon 20 5G, bugün itibarıyla ön siparişe açıldı, 10 Eylül'de ise genel satışa sunulacak. Fakat telefon şimdilik Çin sınırları içerisinde satışa çıkacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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