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Dünyanın ilk vajina müzesi olarak ünlenmişti! Dünyanın pek çok yerindne gelen ziyaretçilerinden sonra kapılarını kapatıyor

31.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'daki penis müzesinden sonra kadın cinsel organıyla ilgili tabuları yıkmak için 2019'da Londra'da açılan Vajina Müzesi kapılarını kapattığını duyurdu. Mülk sahibinin binayı terk etmesini istemesi üzerine müze kapılarını kapatacağını açıkladı.

Dünyanın ilk vajina müzesi olarak ünlenmişti! Dünyanın pek çok yerindne gelen ziyaretçilerinden sonra kapılarını kapatıyor

Kalıplaşmış düşünceleri yıkmak ve ziyaretçilerine jinekolojik araştırmalar sonucunda bilgi sunmak amacıyla Kasım 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan vajina müzesi geçtiğimiz aylarda Camden’deki kapılarını kapatmıştı. Kira bedelini ödemeyediklerini dile getiren müze yetkilileri Camden'den taşındıktan sonra sadece 10 ay önce açılan vajina temalı sergilerle jinekolojik anatomiye meraklı 40 bin misafirini ağırlamıştı.

SON BİR KEZ KAPILARINI AÇACAK

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Şu anda Dönemler: Kısa Bir Tarih ve A'dan V'ye olmak üzere iki sergiye ev sahipliği yapan Vajina Müzesi, 30 Ocak Pazartesi – 1 Şubat Çarşamba saat 10:00-20:00 saatleri arasında son bir kez ücretsiz bir şekilde kapılarını halka açacak.

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Londra Vajina müze

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