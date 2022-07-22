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Dünyanın konuştuğu kazada ihmal! Havuzun tabanı çökmüş 13 metre düşmüştü... İzin alınmadan yapılmış

22.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in Karmei Yosef kasabasındaki bir villada düzenlenen parti dünyanın konuştuğu bir kazaya sahne olmuştu. Villanın havuzunun bir anda çökmesi sonucunda bir kişi açılan delikten tam 13 metre aşağıya sürüklenmişti. İsrail medyasında yer alan habere göre kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi ve villa sahibinin havuz için izin almadığı bildirildi.

İsrail’in Karmei Yosef kasabasındaki bir villada yaşanan kaza dünya manşetlerinde geniş yankı uyandırmıştı. 50 kişilik özel bir havuz partisinde meydana gelen feci olayda havuzun tabanı bir anda çöktü ve o sırada yüzen bir kişiyi yuttu. Yerin 13 metre derinliğine sürüklenen adamın cansız bedenine kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda ulaşıldı. İsrailli yetkililer hayatını kaybeden kişinin 32 yaşındaki Klil Kimhi isimli bir adam olduğunu doğruladı.

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SON ANDA KURTULDU

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Olay sırasında Kimhi ile birlikte yüzen diğer bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı. Vücudunun alt kısmından hafif bir şekilde yaralanan diğer kazazede olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

“ALTYAPI SORUNU NEDENİYLE İZİN VERİLMEYECEKTİ”

KAPAK3

İsrail basınında yer alan habere göre, söz konusu villada düzenli olarak havuz ve ev partileri yapılıyordu. Ancak mal sahibi havuzun inşaatından önce gerekli olan izin başvurusunda bulunmamıştı. Çünkü sitenin altyapı sorunu nedeniyle bölgede evlere havuz yapılmasına izin verilmiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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