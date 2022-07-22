Oğlunun göz önünde baba köpek balığı saldırısına uğradı! Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin açıklarında Brett Reeder isimli bir adam ve ailesi balık tutmak için denize açıldı. Oltasının bir köpek balığına takıldığını fark eden adam onu kancadan kurtarmak için harekete geçti. Brett’in eşi Mandy tarafından çekilen görüntülerde köpek balığının ağzındaki kancayı çıkartmak istediği anlara sahne oldu.

KENDİNDEN ÇOK EMİNDİ AMA...

Oğlunun gözünün önünde köpek balığının yüzgecinden yakalayan ve altından diğer eliyle kancayı çıkartmak için hamle yapan Brett hayvanın bir anda hareket etmesiyle dehşeti yaşadı. Köpek balığı Brett’in serçe parmağını koparttı. Kanlar içinde kalan adam olay karşısında sadece, “Kahretsin serçe parmağımı ısırdı” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Brett’in parmağını kaybettiği anlarda verdiği tepkisine şaşırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Telefonunu düşürür gibi ‘Kahretsin serçe parmağımı kaybettim’ dedi. Bu inanılmaz” yorumunu yaptı.



