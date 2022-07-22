Kızıldeniz’in tam ortasında heyecanladıran keşif! Ölümcül delik içine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Miami Üniversitesi’nden Proseför Sam Purks ve ekibi tarafından Kızıldeniz’de yapılan araştırmalar sonucunda kocaman bir delik bulundu. Bilim insanları araştırmalarında deliğin normal olmadığını ve içine giren canlıların öldüğünü fark etti.

TUZ SEVİYESİ YETERLİ DEĞİLMİŞ

Bilim insanları Kızıldeniz’de bulunan deliğin tuz seviyesinin yeterli olmadığını ve bu nedenle içinde sülfür gibi toksik maddelerin birikebileceğini ifade etti.

Deniz canlıları için tehlikeli hale gelen delik içinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle içine giren herhangi bir canlıyı saniyeler içinde öldürebilecek güce sahip.



