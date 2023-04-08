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  4. Dünyanın konuştuğu olay kadın! Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels sessizliğini bozdu... Gözyaşlarıyla anlattı: “Doğruyu söyleyen tek kişi benim”

Dünyanın konuştuğu olay kadın! Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels sessizliğini bozdu... Gözyaşlarıyla anlattı: “Doğruyu söyleyen tek kişi benim”

08.04.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika tarihinde hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olan Donald Trump’a yönelik dava açılmasının nedeni olarak gösterilen eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ilk kez konuştu. Gözyaşları içinde konuşan Daniels, zor günler geçirdiğini ve olaya ilişkin olarak doğruyu söyleyen tek kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Dünyanın konuştuğu olay kadın! Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels sessizliğini bozdu... Gözyaşlarıyla anlattı: “Doğruyu söyleyen tek kişi benim”

Eski ABD Başkanı Donald Trump’la 2006 yılında bir ilişki yaşadığını, 2016'da ise Trump'ın avukatından sus payı olarak 130 bin dolar aldığını iddia eden yetişkin film yıldızı Stormy Daniels dünya basınındaki manşetlerde yerini almıştı. Trump’ın 4 Nisan’da Manhattan’da hakim karşısına çıkmasından sonra ilk kez konuşan Daniels, Trump aleyhinde ifade vermesi istenirse ifade vereceğini söyledi.

“DOĞRUYU SÖYLEYEN TEK KİŞİ BENİM”

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2016 seçimleri öncesi eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a ‘sus payı’ ödediği için soruşturulan Donald Trump çıkartıldığı mahkemede hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti. Fox Nation kanalında yayınlanan TalkTV programına konuk olan Daniels, sunucu Piers Morgan’ın sorularını yanıtladı. Donald Trump ile yaşadıkları konusunda doğruyu söyleyen tek kişinin kendisi olduğunu iddia eden Daniels gözyaşlarına hakim olamadı.

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Çağrılması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu belirten Daniels, “Saklayacak hiçbir şeyim yok. Doğruyu söyleyen tek kişi benim. Benim durumuma özel olarak, bana karşı işlediği suçların hapsedilmeyi hak ettiğini düşünmüyorum.Diğer şeyler için suçlu bulunursa kesinlikle hapis yatmalı” dedi.

“ASLA GERİ VERİLEMEYECEK OLAN TEK ŞEY BU”

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2016 yılından itibaren yaşadığı olayların kızından uzak kalmasına neden olduğunu gözyaşları içinde anlatan Daniels, “Benden alınan ve asla geri verilmeyecek olan tek şey bu. Kızımla kaybettiğim zamana çok üzülüyorum. Kaçırdığım çok şey var. Çünkü onu güvende tutmanın tek yolu kızımdan uzak kalmamdı. Günün sonunda işe yaradı ancak onunla ilgili çok şeyi kaçırdım” diye konuştu.

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