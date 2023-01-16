Dünyanın konuştuğu uçak kazasından sadece 20 dakika önce çekmişti! Rus sosyal medya fenomeni Elena Banduro hayatını kaybetti

Katmandu'dan Pokhara'ya seyahat eden ATR 72 tipi uçak Pazar günü Pokhara Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir ormanlık araziye düşmüştü. Nepal’in tarihinin en kötü uçak kazasının detayları ortaya çıktı. Dünyanın konuştuğu kazada mürettebat dahil 72 kişi hayatını kaybederken hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri de açıklanmaya başlandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında 5’i Hintli, 4’ü Rus, 2’si Güney Koreli, 1’i Avustralyalı, 1’i Fransız ve 1’i Arjantinli olmak üzere 15 yabancının bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında kimliği ilk açıklanan Rus sosyal medya fenomeni Elena Banduro olduğu belirtildi.

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Kazadan sadece 20 dakika önce Instagram hesabının hikaye bölümünden uçağın içinde çekilen bir selfiesini paylaşan Banduro gönderisine, “Nepal’e git” notunu eklemişti. Mirror’da yer alan habere göre, Banduro’nun kız kardeşi hayatını kaybeden kadının kocasını görmek için Nepal’e uçtuğunu belirtti.