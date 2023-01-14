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Görenler ayırt etmekte zorlandı! Aynı isme ve fiziksel görüntüye sahip iki yabancılar... DNA testi bile yaptırdılar

14.01.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan iki adam benzerlikleriyle herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Aynı mesleği yapan, hem isim hem de fiziksel görüntü olarak birbirlerinin aynısı olan ikili yıllarca karıştırıldı. Benzerlikleri karşısında şaşkına dönen ikili akraba olup olmadıklarını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Görenler ayırt etmekte zorlandı! Aynı isme ve fiziksel görüntüye sahip iki yabancılar... DNA testi bile yaptırdılar

Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel beyzbol sporcusu olarak görev yapan veher ikisinin de adı Brady Freigl olan adamlar görenleri şaşkına çevirdi. Long Island Ducks beyzbol oyuncusu olan 32 yaşındaki Brady Feigl ve Las Vegas Aviators'un beyzbolcusu 27 yaşındaki bir başka Brady Feigl, hem meslekleri, hem görüntüleri hem de isim ile soyisimleri nedeniyle birbirleriyle sıklıkla karıştırılıyorlar. Boy, kilo ve saç rengi olarak tamamen aynı olan adamların tek farkı ise yaşları...

KARIŞIKLIKLAR ORTAYA ÇIKARTTI

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Feigl’ler 2015 yılında ilk kez birbirlerinin varlığından bir doktor muayenesi sırasında haberdar oldu. Tesadüfen Dr. James Andrews’e tamamen aynı prosedürde ilerleyen bir dirsek ameliyatı yaptıran adamlardan genç olanı, “Muhtemelen ameliyattan 6 ya da 7 ay sonra doktorun ofisi koçumuzu aradı ve ameliyat için rapor verip vermeyeceğimi ve yarın gelip gelmeyeceğimi sordu" dedi.

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2017 yılında ise Missouri Üniversitesi Brady Feigl’in doğum gününü kutlamak için bir paylaşım yaptı. Ancak üniversitede yanlış kişiyi etkiketlediğinde işler bir kez daha karıştı. Birbirlerine olan benzerlikleriyle sosyal medya viral olan Brady'lerden biri "Yanlış Brady Feigl" yanıtını verdi. Ardından beyzbol takımı, ikisinin de fotoğraflarını yan yana koyarak "Bu çok tuhaf. Bizim hatamız" paylaşımını yaptı.

“BİR BAKIMA KARDEŞ GİBİYİZ”

DNA testinde hiçbir biyolojik bağları olmadığı tespit edilen ikili aralarında özel bir ilişkinin olduğunu dile getirdi. The Sun’a konuşan Feigl’lerden biri, “Bir bakıma kardeş gibiyiz. Aramızda kimsenin anlayamadığı özel bir bağ var.” dedi.

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