Dünyanın yakından takip ettiği Biden-Trump düellosu: Canlı yayına damga vuran 'ilişkiye girdin-girmedim' tartışması

ABD 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. En son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020’de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaştı.

DÜELLODA İLK SÖZLER

CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşen tarihi Biden-Trump yüzleşmesinde neler yaşandı? ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Düello ABD'de yükselen enflasyon ve artan fiyatlar hakkındaki soruyla başladı. İlk olarak Biden'a yöneltilen soruya Biden şöyle yanıt verdi:

"Başkan olduğumda Sayın Trump'ın bana bıraktığı ekonomi felaket durumundaydı. İşsizlik oranı yüzde 15'e yükselmişti, 40 binden fazla iş yarattık."

Trump ise "Biz ülkemiz tarihindeki en iyi ekonomiye sahiptik, herkes bizden etkilenmişti. Birçok insan bizi takdir etti." açıklamasında bulundu.

Trump: Vergi affıyla ABD ekonomisini güçlü tuttuk. Ben ona devrettiğimde hiç enflasyon yoktu, onun döneminde yükseldi. Afganistan konusuna gelince ben oradan onurlu bir şekilde çıkacaktım. Biden'ın idaresindeyken çok fazla insan öldü. ABD'ye saygı duyulmuyor, Biden iktidarında ABD 3. Dünya ülkesi oldu, ülkeye çok büyük zarar verdi.

KÜRTAJ KONUSU

Trump: Yüksek Mahkeme bunu reddetti ve buna katılıyorum. Row v wade kararı alındı ve herkes aynı şeyi istiyordu. Ben de 3 adet hakimi Yüksek Mahkemeye yerleştirdim. Eyaletler kendi karar veriyor, istisnalara inanıyorum ben. Bunlar radikaller bir çocuğun hayatını 8. 9. ayda almak istiyor, biz bu kararı eyaletlere geri verdik.

Biden: Sizin yaptığınız çok korkunç bir şeydi. Buna karşı oldukları fikri çok komik, bu adam eyaletlerin kendi kararını aldıklarını savunuyor. Ancak eyaletlerle 6 hafta sınırı var, birçok kadın 6 haftada hamile olduğunu bile bilmiyor. Ben Row v wade'i destekliyorum, bu kadın ve eyalet ve kadın-doktor arasında. Kadınlar hakkında en son karar alacak kişiler siyasetçiler.

Trump: Birçok genç kadın cinayete uğradı. Bu, onun sınırımızı açması ve katilleri ülkemize alması sebebiyle oldu. 9. ayda bebeği almak isteniyor

Biden: Row v wade bunu desteklemiyor, bu bir yalan. Ancak kadının hayatı tehlikedeyse bu karar alıyor. 51 yıl boyunca bu kanun doğruydu, hukukçular bunu savunuyordu. Bu adam sonra bu kararı geri çekti.

GÖÇMENLER

Biden: Sınırdaki polis sayısına baktığımızda şu an kimse sınırı geçemez. O başkanken bebekleri aileleri ayırmak istiyordu, ben onu yapmadım. Ben kanunu değiştirdim, artık sınırdan geçenlerin yüzde 40'ı yasal bir şekilde giriyor. Sınır güvenlik polisiyle sağlayacağım

Trump: Biz ülkemizin en güvenli sınırlarına sahiptik, sadece bunu koruması gerekirdi. O ise sınırlarımızı teröristlere, katillere, ruh hastalarına açtı. Biz benim başkanlığımın sonun tarihimizin en güvenli sınırına sahiptik, şimdi en kötü sınırına sahibiz

Biden: Sınırdan geçen tek terörist, onun iktidarı sırasında oldu. El Kaide üyesi 3 askeri öldürdü.

Trump: Her eyalet bir sınır oldu, çok delice politikalar uyguladı. Benzeri görülmemiş suçlar işleniyor. Biz artık medeni olmayan bir ülkeyiz bunun sebebi de o. Gazilerimiz sokaklarda yaşıyor, onlar ise lüks otellerde.

Biden: Gaziler için en çok şey yapan başkan benim, bu yalan.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump: Putin tarafından saygı duyulan bir lider olsaydı Rusya asla Ukrayna'yı işgal etmezdi. Afganistan o kadar utanç vericiydi ki, Putin bunu izledi ve dedi ki en iyisi biz işgal edelim. Ben onunla konuştum bu onun rüyası.

Aynı şekilde İsrail de işgal etmezdi. İran benden korkuyordu, benim idarem sırasında o bölgede çatışma yoktu.

Biden: Daha fazla yalan duymamıştım hayatımda. İranlılar bizim askerlerimizde beyin hasarı oluşturdu onu iktidarı sırasında.

100 binden fazla ABD'liyi Afganistan'dan çıkardık.

Bu adam istediğinizi yapın, Putin'e cesaret verdi. 25 günde alacağız demişti Putin, Kiev'i ele geçirmek istiyordu ancak bunu yapamadı. Binlerce asker kaybetti.

Trump: Putin'in şartları kabul edilebilir değil, bu başlamaması gereken bir savaştı. Eğer iyi bir liderimiz olsaydı başlamazdı. Zelenskiy bu ülkeye geldiğinde 6 milyar dolar ile dönüyor. Bu savaşı Putin-Zelenskiy arasındaki savaşı seçilmeden önce çözeceğim.

Biden: Putin bir savaş suçlusu, binlerce insanı öldürdü. Putin Ukrayna'yı alırsa durmayacak, Sovyet İmparatorluğu'nu getirmek istiyor. Ukrayna'ya para vermiyoruz, silah veriyoruz.

İSRAİL-HAMAS

Biden: Netanyahu ve BM benim sunduğum planı onayladı. İsrail'in reddettiği tek şey 2 bin poundluk bombaları kullanması, bunları vermiyoruz artık İsrail'e. Hamas'ı durduracağız, biz Hamas'ı oldukça zayıflattık.

Trump: Ukrayna'ya geri dönersek Avrupalı ülkeler bizden çok az para harcadı, biz neden yüz binlerce milyar dolar fazla harcadık? Onların daha fazla para vermesi gerekirdi, onlar daha fazla etki alıyor bizim aramızda okyanus var.

Göreve gelirsem İsrail'de büyük değişim olacak.

Biden: Ben bu kadar aptallık duymadım, bu adam NATO'dan ayrılmak istiyor. Avrupa'da büyük bir savaş çıkarsa ne olacak? Ne konuda konuştuğu hakkında hiçbir fikri yok. Avrupa içindeki hiçbir savaş Avrupa içinde kısıtlı kalmadı.

6 OCAK 2021 KONGRE BASKINI

Trump: 6 Ocak'ta çok iyi bir sınıra sahiptik, kimse ülkemize girmiyordu, enerji konusunda bağımsızdık. 6 Ocak'ta dünya tarafından saygı duyuluyorduk. Bu adamla ABD'nin saygınlığı konusunda gelinen nokta korkunç. Bize saygı duyuyorlardı artık gülüyorlar.

(Kongre'de toplananlara ilişkin) Barışçıl ve vatansever bir şekilde toplanın dedim. 6 Ocak ile ilgili tüm sorumluluğu alıyorum dedim.

Biden: Bu insanları Kongre'yi işgal etmesi için cesaretlendirdi. Ben Oval Ofis'te saatlerce oturdum. Onlara af çıkaracağını söyledi, onlar yargılandı ve ceza aldı. Trump yeniden ülkeyi kan götürsün istiyor.

Trump: Bazıları o kadar masum insanlardı ki birçok insanın hayatını mahvettin.

Trump'a yönelik soru: Suçlu bulunduktan sonra benim de artık her siyasi rakibimin peşinden gitme hakkım var dediniz. Buna açıklık getirir misiniz?

Trump: Benim cevabım başarılı olmak dedim. Onun çocuğu da çok suçlu, ancak zaman aşımından dolayı hüküm giyemedi. Joe Biden da görevinden sonra hüküm giyebilir. Ben hiçbir şeyi yanlış yapmadım sistem hileliydi.

Biden: Sen bir ahlaksızsın. Bir kadını taciz etmenden dolayı suçlama var ne hakkında konuşuyorsun sen? Bir yetişkin filmi oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdin.

Trump: Ben bir yetişkin filmi oyuncusuyla cinsel ilişkiye girmedim, bu davaya itiraz edeceğim ve kazanacağım. Korkunç bir Demokrat hakim vardı. Davalar sürecinde benim oylarım ve bağışlarım arttı.

İKLİM KRİZİ

Trump: Suyu temizledim, havayı temizledim. 4 sene içinde en iyi iklimsel çevresel sayılara sahiptik.

Biden: Bu söylediklerini nereden duyduğunu merak ediyorum. Ben en geniş iklim değişikliği mevzuatını imzaladım. En temiz su ne demek? O iklim için hiçbir şey yapmadı, Paris Antlaşması'ndan çıktı, ben de anında geri döndüm.

Trump: Milyarca dolar masrafı vardı, Çin ve Hindistan bizi kazıklıyordu, anlaşmadan bu yüzden çıktım. Bizden fazla kimse o kadar masraf yapmıyordu.

ADAYLARIN SAĞLIK DURUMLARI

Biden: Öncelikle ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım. ABD'de Senatoya seçilen en genç ikinci kişiydim.

Onun bıraktığı yıkımı düzeltmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapılmasını sağlıyorum. Bizim bu başarısız olan ülke olmamıza yönelik konuşmayı anlamıyorum. Böyle konuşma görmedim. Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz, herkes bize güveniyor.

Trump: Ben iki teste girdim ikisi de mental sağlığımla ilgili, ki o girmedi bu testlere bir tanesine girsin sadece. Biden, mental teste girse 5 soruyu bile yanıtlayamaz. Ben çok iyi durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım, birkaç metre bile vuramaz topa.

Biden: Trump ile sürüş testine girmek isterim.

Trump'a yönelik soru: Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz?

Trump: Eğer adil ve özgür bir seçimse evet. Ancak seçimdeki hileler korkunçtu. Tekrar aday olmayacaktım ama onun çıkardığı kötü işi görünce tekrar aday olmam gerekti.

Biden: Senin oylarını göreceğiz seçimden sonra, sürekli itiraz ediyorsun. ABD'deki hiçbir mahkeme senin iddialarının doğru olduğunu söylemedi. Oylarının çalındığının falan hiçbirinin kanıtı yok.





