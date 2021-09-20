HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı

20.09.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekiplerinin kovaladığı şüpheliler, kaza yaptı. Aracı terk eden şüphelilerin, yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı

Adana'da polisin kovaladığı otomobildeki şüpheliler kaza yapınca yaya olarak kaçtı

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobildeki kişilere "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler, Şehit Erkut Akbay Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

EVİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Ekiplerin takibi sırasında, yola tabanca atan şüpheliler, otomobille ilerledikleri sırada bir evin bahçe duvarına çarptı.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Kaza yapan otomobilden inerek ara sokaklara giren şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Şüphelilerin attığı tabanca üzerinde inceleme yapan ekipler, söz konusu kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrobüs üst geçidinde yumruk yumruğa kavga!Metrobüs üst geçidinde yumruk yumruğa kavga!
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Fukuşima'da biriken radyoaktif atığın "kötü depolandığı" uyarısıFukuşima'da biriken radyoaktif atığın "kötü depolandığı" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
polis Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.