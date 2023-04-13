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Durakta ölü bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Sigara içtiği için öldürmüş

13.04.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kapalı otobüs durağında yaşayan evsiz İlker Kattar (53), durakta ölü bulundu. Daha sonra Kattar’ın otobüs durağında bir kişi tarafından başına vurularak darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kattar’ı darbeden kişinin kendisi gibi aynı yerde yaşayan Murat Ulukan (57) olduğu belirlendi. Kattar'ın uyarıya rağmen sigara içtiği için Ulukan tarafından darp edilmesi sonucu öldüğü ortayı çıktı. Yakalanan Ulukan, suçun itiraf ederken çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.

Durakta ölü bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Sigara içtiği için öldürmüş

Dehşete düşüren olay, 10 Nisan sabahı merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’ndeki kapalı otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hareketsiz kişinin öldüğü belirlendi. Ölen şahsın İlker Kattar (53) olduğu tespit edildi. Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kattar’ın cansız bedeni, kati ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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DARP EDİLİRKEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra Kattar’ın otobüs durağında bir kişi tarafından başına vurularak darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı kayıtlara yansıdı. O şahsın Kattar’ı başından darp ettiği de görüntülerde yer aldı. Bunun üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"SİGARA İÇİNCE ARAMIZDA KAVGA ÇIKTI"

Polis, görüntülerde Kattar’ı darbeden kişinin Murat Ulukan (57) olduğunu kısa sürede tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin de Kattar ile birlikte durakta yaşadığı öğrenildi. Emniyette ifadesin alınan şüpheli Ulukan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tutuklanan Ulukan’ın ifadesinde “İlker ile aynı durakta yatıyorduk. Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince aramızda kavga çıktı sonra da ben oradan ayrıldım” dediği öğrenildi.

İHA

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Adana sigara durak

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