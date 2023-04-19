Dürbünle gözetleyen teröriste son çağrı! İHA ve SİHA devreye girince kaçtılar, ta ki... Nefes kesen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı: Köy halkı tahliye edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü sosyal medya hesabından biri mavi kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuş, teröristlerin sarı torbadaki fotoğrafını paylaşmıştı. O operasyonun ayrıntılarını Van Emniyet Müdürlüğü açıkladı. Operasyonda, biri "Terör Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan iki teröristin 2 uzun namlulu silah, çok sayıda el bombası, glock marka tabanca, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatlarla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

EKİPLER PKK'LILARIN GÜZERGAHINA FOTOKAPAN YERLEŞTİRİYORDU

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, 15 Nisan'da PKK'lı teröristlerin olası geçiş güzergahlarına fotokapan yerleştirdiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

TERÖRİSTLER KAÇIP AHIRA SAKLANDI, KÖY HALKI TAHLİYE EDİLDİ

"Bu esnada silahlı bir örgüt mensubunun dürbünle ekipleri gözetlediği, başka bir örgüt mensubunun ise sızma girişiminde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 'teslim ol' çağrısında bulunulmuş, İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte bölgeye İHA, SİHA ve zırhlı araç yönlendirilmiştir. Teröristlerin kaçarak Erciş ilçesi Yankıtepe mezrasındaki bir ahıra saklanmaları üzerine köyde bulunan vatandaşlarımızın zırhlı araçlarla güvenli bölgeye tahliye edilmesinin ardından 16 Nisan'da operasyon gerçekleştirilmiştir."

'TESLİM OL' ÇAĞRISINA SİLAHLA KARŞILIK

Teröristlerin, ekiplerin teslim olmaları yönündeki çağrılarına silahla karşılık verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgüt mensupları Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzün başarılı operasyonu neticesinde üzerlerinde bulunan 2 uzun namlulu silah, çok sayıda el bombası, glock marka tabanca, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatlarla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin 'Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan sözde 'Serhat eyalet sorumlusu' S.A. ve O.A. olduğu anlaşılmıştır. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde her türlü terör olayını önlemeye ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığından yeni açıklama geldi. Açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

(AA)

