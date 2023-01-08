Dursun Özbek, Galatasaray'ın 3-0'lık skorunu beğenmedi! ''Oyuncuları uyaracağım''

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARI UYARACAĞIM"

Daha farklı bir skorla galip gelebileceklerini dile getiren Dursun Özbek, "Şov devam ediyor. Güzel bir maç oldu, Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Eksiklerimize rağmen güzel bir oyun oynadık. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bugün hem teknik ekibi hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarını üst seviyeye çıkarttılar, önümüzdeki haftalarda bir tık daha üste çıkartacaklar. Devrenin bitmesine bir maç kaldı. İkinci yarı da aynı performansla devam edeceğiz. Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3'ünü saydılar. Daha farklı bir skor olabilirdi. 6, 7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimiz de 7'ye alıştı. Bekliyor, beklentisi var. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını için oyuncuları uyaracağım. Böyle farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı memnun ediyor. Teknik ekip ve oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SAHADA YÜREĞİNİ ORTAYA KOYAN, İNANMIŞ BİR TAKIMINIZ VARSA SONUÇ ALIYOR"

Maçtan önce Fenerbahçe'nin karşılaşmanın favorisi görüldüğünü ancak futbolun sahada oynandığını belirten Özbek, "Bu oyun sahada oynanıyor. Gazete yapraklarında ya da basında oynanmıyor. Maç günü ve öncesinde basına baktığınız zaman favori Fenerbahçe'ydi. Bu öyle bir oyun değil, sahada oynanıyor. Sahada yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa sonuç alıyor. Dolayısıyla takımımı tekrar tebrik ediyorum. Bundan sonra Galatasaray'ı daha yakından inceleyip, ona göre yorum yaparlarsa çok sevinirim" diye konuştu.

"GALATASARAY ŞOV DEVAM EDECEK"

Icardi'nin güzel bir gol attığını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Okan hocayı biz seçtik. Icardi; 15 dakikada 1 gol, 1 asist yaptı. Attığı golün emsali var mı bilmiyorum. Çok nadir görülen gollerden birisini attı. Icardi bizim oyuncumuz. Son derece de başarılı. Icardi'nin demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum. Galatasaray şov devam edecek. Mayısta da taraftarımızla beraber kutlayacağız."



