Dursun Özbek: Transferler dünya çapında ses getirdi

Galatasaray Kulübü divan kurulu eylül ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçim sürecinden bu yana 3 aylık bir süreç geçtiğini ifade eden Dursun Özbek, "Siz değerli genel kurul üyelerini seçim sürecinde ben ve arkadaşlarım vaatlerde bulunduk, yapacağımız işleri detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Birçok konu vardı ama söylemlerimiz içinde en önemlisi üç konuydu. Bunlardan birincisi, Galatasaray'da sevgi ikliminin yaratılmasıydı. Galatasaraylıların artık birbirleriyle barışması gereğini söyledik. Barış ve sevgi ikliminin artık Galatasaray'a hakim olması gerektiğini söyledik. Çok seviniyorum. Çok mutluyum. Ben ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımın çalışması sayesinde bu iklimi en azından başlangıç noktası olarak oluşturduğumuzu görüyorum" şeklinde konuştu.

"MALİ BAĞIMSIZLIK, GALATASARAY'IN OLMAZSA OLMAZIYDI"

Mali bağımsızlık hakkında konuşan Özbek, "İkinci olarak söylediğimiz şey Galatasaray'da maddi bağımsızlığın sağlanması. Mali bağımsızlık, Galatasaray'ın olmazsa olmazıydı. Buna bağlı olarak Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konudaki çalışmalarımız da çok güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da bunu başaracağız. Üçüncüsü ise mali bağımsızlık, Galatasaray'ın spor kulübü olması, Türkiye'ye sporun gelmesinde öncü olması, olimpik sporların çıkış yeri içinde bulunduğumuz mektebimiz olması hasebiyle olmazsa olmazdı. Amatör dallardaki başarılarımız ortada. Futbolla ilgili en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En başarılı olma yolunda çalışmalarımız var. Dolayısıyla bu üç konunun önemini vurgulamak istedim. Söylemekten yorulmuyorum ve vazgeçmiyorum. Artık barışma zamanının geldiğini düşünüyorum. Sevgi iklimi Galatasaray hakim olmalı. Artık birbirimizi sevmenin zamanı. Şu kısa zamanda gördük ki, birbirimizi sevdikçe başarı da mali ve sportif olarak peşi sıra gelmekte. Bundan vazgeçmeyelim değerli Galatasaraylılar. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu sevgiyi oluşturacak noktalardan bir tanesi, yakın zamanda hizmete açılmış olan Adamız" dedi.

"GALATASARAY HÜRRİYETİNE, BAĞIMSIZLIĞINA DÜŞKÜN BİR TOPLULUKTUR"

Galatasaray'ın kuruluşundan beri hürriyetine, bağımsızlığına düşkün bir topluluk olduğunu kaydeden Dursun Özbek, "Dolayısıyla bunu zedeleyecek hiçbir şeyi kabul edemeyiz. Mali bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım. Bankalar Birliği ile yapılan bir yapılandırma anlaşması var. Bu anlaşma kötüdür manasında söylemiyorum. Ben de o dönemde olsam bu anlaşmaları imzalardım. Yapanların, imzalayanların eline sağlık. O gün için çok gerekliydi ve yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun; ama bugüne geldiğimizde eğer bazı imkanlarımız varsa, bunları kullanmak suretiyle bu anlaşmadan çıkmak her Galatasaraylının görevidir. 15-20 husus var ki, Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda gerçekleştirmeye kalksanız Bankalar Birliği'nin anlaşmaları uyarınca yapılamıyor. Bizim imkanlarımız buna el veriyor. Edimlerimizi yerine getirerek, borcumuz neyse ödeyerek bu anlaşmadan ilk fırsatta çıkmayı düşünüyoruz. Biz Galatasaray olarak borcumuzu ödemekle mükellefiz. Bunun için destek arayışında oluruz. Bu desteği de zaten görüyoruz" diye konuştu.

"TRANSFERLER DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ"

Futbol branşının Galatasaray'a öneminden bahseden Dursun Özbek, "Sportif aktivitelerimiz devam ediyor. Futbol kulübümüzün en önemli değeri. Galatasaray Sportif A.Ş. altında hizmet veren futbolda, özellikle geçen seneki dönemi unutturmak maksadıyla başarıya odaklandık. Yaklaşık 26 futbolcumuz çeşitli sebeplerle takımdan ayrıldı. Bunların yerine 13 futbolcu transfer ettik. Bu transferler dünya çapında ses getirdi. Özellikle Avrupa basınında. Fransa'nın önemli gazetelerinden Le Figaro, Chelsea'nin teknik direktörü Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler diye bahsetti. Her yerde Galatasaray'ın bu transferleri konuşuldu. Bu transferler konuşulunca camiada şöyle bir algı oluşmaya başladı. Böyle güzel transferler yapılıyorsa demek ki paranın hesabı kayboldu. Geçmişte yapılan transfer eylemlerinden edinilen algı haliyle bu döneme de yansıyor. Geçtiğimiz yaz döneminde futbolcu transferine 28 milyon Euro para harcanmış. Bu dönemde 26 milyon Euro harcadık. Bunun 7.75 milyon Euro'su yeni ihdas olunan 21 yaş altı futbolcu transferi için. Bunlar yatırım mahiyetinde. İki transfere bu parayı verdik ve uzun kontratlar yaptık. Yusuf Demir ve Ross kardeşimizi bu manada futbolumuza kazandırdık. Bu bir yatırım. Harcadığımız bonservis bedelinden bu yatırımı düştüğümüz zaman yaklaşık 18 milyon Euro mertebesinde bonservis ödedik. Bazı futbolcularımızı sattık. Oradan yaklaşık 12 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli aldık. Demek ki yaklaşık 5.5 milyon Euro harcamayla yeni bir takım kurmuşuz. Bunun başarı olduğunu kabul ediyorum. Oynadığımız 6-7 maçta yaptığımız transferleri, yeni takımın oluşumunu izlediniz. İyi bir performans gösterdik. Hepimizi gururlandıracak bir takım gündeme getirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR HER GÜNÜN SABAHINA KADAR SÜRDÜ"

Transfer çalışmalarının sürecinden bahseden Özbek, "Seçim haziran ortasında yapıldı. Yönetime geldikten sonra transfer için yapılmış, bize sunulan bir çalışma yoktu. O dönem antrenörümüz yurt dışında. İrtibat kuramıyorsunuz. Önümüzde çalışma yoktu. Sıfırdan başlamak suretiyle iki ayda yapılan etütler neticesinde bu transferleri yaptık. Bu 60 günlük sürede oyuncu izleme, transfer toplantıları için yapılan çalışmalar her günün sabahına kadar sürdü. Sabah 4-5'e kadar süren çalışmalara ihtiyacımız vardı, bunu sonucunda en iyisini yapmak zorundaydık. Burada başta Erden Timur kardeşim olmak üzere, scout ekibimiz, hocamız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Transfer detaylarında Galatasaray'ın kuruşunun hesabını yapık. Daha önce Galatasaray yönetimlerinde, önceki ve sonraki dönemleri de takip etmiş birisi olarak şunu rahatlıkla söylüyorum. Bu transfer döneminde gösterilen itina, transferlerdeki hesap şekli daha önce hiç olmadı. Birçok manada sataşma oluyor. Millet inanmak da istemiyor. Çok değerli bir futbolcumuz Icardi'nin transferine millet kulp takmaya çalışıyor. PSG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Icardi'nin maaşına bizim 750 bin Euro katkımız var. Bu kadar. Kimse bunu başka türlü eğip bükmeye çalışmasın. Icardi 20 gol atarsa 75 bin Euro daha vereceğiz. Eskiden sözleşmelerde puan başı prim verilirdi. Bizde yok. Sadece bazı sözleşmelerde maç kazanırsak 3 bin Euro "victory bonus" veririz dedik. Geçmişteki rakamlarda dahi bu bonuslar 15-20 bin Euro mertebesindeydi. Benim olduğum dönemlerin de özeleştirisini yapıyorum. Yanlıştı. Daha önceki yaptığım yöneticilikten dersler aldım. Galatasaray Spor Kulübü'nün parasının kuruşunun ne kadar değerli olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum" dedi.

"YAPTIĞIMIZ HER İŞ KURALINA UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR"

Dursun Özbek, transfer harcamaları ile ilgili olarak ise "İmza parası deniyor. Bir futbolcuya 1.2 milyon Euro mertebesinde imza parası verdik. Bonservisi elinde olduğu için Mertens'e bunu imza parası olarak ödedik. Bunun haricinde kim ne derse desin. Gerçekleri tahrip etmek, farklılaştırmak mümkün değil. Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık ve bağımsız denetim şirketleri tarafından denetleniyor. Dolayısıyla yaptığımız her iş kuralına uygun olarak, denetimden geçerek yapılmıştır. Hiç kimse bu söylediklerimin dışında ne vardı, yoktu gibi tereddüde kapılmasın. Futboldaki çalışmalarımız hassas şekilde devam ediyorum. Taraftarımızın ilgisi çok büyük. Her maçımızı 50 bin kişiye oynuyoruz. Daha önce teklif ettiğimiz kombine almamış kişiler şu anda çok üzgünler. Bana gelen kombine talebi inanılmaz; fakat maalesef kombine satışlarımız bitmiştir. Galatasaray taraftarı her zaman bizim en büyük destekçimiz. Her zaman yanımızda oldukları için onları kuvvetli bir alkışla selamlamak istiyorum" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZA KATKI VERİN"

Galatasaray tüzüğü gereği her sene kulübe 400 üyenin katıldığını dile getiren Dursun Özbek, "Son 10 yılda ortalama 800 kişi üyelik için müracaat etmiş. Bu yıl ne olduysa 2 bin 400'ü aşkın müracaat var. Sevgi ve barış iklimi söylemimiz yaptığımız etkinliklerde hayat buldu. Hep beraberdik. Tek yumruk olarak sevgi yumağı oluşturduk. Bu 2 bin 400 talebin esas sebebi bu. Onun için bu teveccühe layık olmak için elimizden geleni yapacağız. 2400 üye yapma imkanımız yok ama elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyoruz. Senelerden beri tüzük çalışmaları yapılıyor. Tüzüğün bazı maddelerinin değişmesi için bir genel kurul çalışmasına ihtiyacımız var. Tüzüğümüze göre genel kurulun yapılabilmesi için belli bir nisaba ihtiyaç var. Ekim ayında bu çalışmaları yapmayı, bu genel kurulu çağırmayı tasarlıyoruz. Sizden ricam ne olur artık bu genel kurula gelin. 15 bine yakın kayıtlı üyemiz var. 5 bininin kaydı kapalı. 9 bin küsür kayda açık üyemiz var. En hayati genel kurulda bin kişi geliyor. Galatasaray için en önemli hususlardan bir tanesi tüzüğün güncel hale gelmesi, Galatasaray'a en yakışır şekilde olmasıdır. Tüzük Genel Kuruluna mutlaka gelin. Çalışmalarımıza katkı verin" dedi.