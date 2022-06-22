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  4. Durumu ağır! Putin’in özel çantasını taşıyan emekli Rus albay evinde vuruldu

Durumu ağır! Putin’in özel çantasını taşıyan emekli Rus albay evinde vuruldu

22.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus lider Vladimir Putin’in özel çantasını taşımakla görevli olan emekli Rus albay Vadim Zimin, Moskova’daki evinde vuruldu. Emekli albay hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu belirtildi.

Durumu ağır! Putin’in özel çantasını taşıyan emekli Rus albay evinde vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan Rus albay, Moskova yakınlarındaki evinde vuruldu. 53 yaşındaki emekli albay Vadim Zimin, evinde gerçekleştirilen saldırısı sonucunda vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan albay yoğun bakıma alınırken durumunun kritik olduğu belirtildi.

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EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin aktif bir üyesi olan Zimin, Kremlin liderine bütün seyahatlerinde ve görüşmelerinde eşlik ediyodu. Putin en güvendiği isimler arasında yer alan ve yanından bir an olsun ayırmadığı Zimin, nükleer savaş başlığı kontrollerinin raporları bulunan çantanın güvenliğinden sorumluydu.

Zimin’e yönelik saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği bilinmezken İngiliz haber sitesi DailyStar’ın haberine göre emekli albayın hayatı tehlikesinin devam ettiği ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri altında tedavi edildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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