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Rus televizyonunda şoke eden sözler! Eski komutandan soğuk duş etkisi yaratan itiraf: Kurtulmalıyız, daha da kötüye gidecek

17.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bir Sovyet albayı olan Mikhail Khodaryonok, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı hakkında Moskova’yı kızdıracak bir değerlendirme yaptı. Rus medyasında Ukrayna ordusunun moralinin bozulduğu ve kargaşa sürüklendiğine yönelik olarak yapılan yorumların doğru olmadığını ifade eden eski komutanın sözleri stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.

24 Şubat’ta Rus lider Vladimir Putin’in emriyle ordunun Ukrayna’yı işgalinden sonra Rus mdeyasında savaş, saldırı, istila ve işgali gibi kelimelerin kullanılması yasaklanmıştı. Özellike Rusya’nın develet televizyonu Rusya 1’de yayınlanan tartışma programlarında Putin ve ordusunun adım adım zafere koştuğu iddia ediliyordu. Ancak televizyon kanalında geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı.

Eski bir komutan ve analist Mikhail Khodarenok’in söylemleri başta stüdyodakiler olmak üzere izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Khodarenok, sunucu Olga Skabeyeva'nın müdahalelerine rağmen savaşın kötüye gittiğini ve devam etmesi halinde Rusya için gelecek günlerin daha zor geçeceğiniz söyledi.

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“TÜM DÜNYA BİZE KARŞI”

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Moskova’nın nükleer silah savaş tehditlerini ve yorumcuların NATO’ya karşı savaştıklarına dair söylemlerini yersiz bulduğunu ifade eden Khodaryonok, Ukrayna'nın yakında Batılı ülkeler tarafından eğitilmiş ve modern silahlarla donatılmış 1 milyonu aşkın askeri cepheye süreceğini ileri sürdü. Büyük bir direniş gösteren Ukrayna ordusunun mücadelesine devam edeceğini ifade eden Khodarenok, “Son askerleri kalana kadar mücadeleyi sürdürecekler” dedi.

Rusya’nın jeopolitik olarak tamamen izole edildiğini ve tüm dünyanın ülkelerine karşı olduğunu belirten Khodarenok, “İtirafta bulunmaktan ne kadar nefret etsek de gerçekte bütün dünya bize karşı. Bu durumdan kurtulmalıyız, daha da kötüye gidecek” diye konuştu.

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