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Düşme mi, intihar mı? Afyonkarahisar'da 79 yaşındaki kadının sır ölümü

18.04.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da 79 yaşındaki kadın, oturduğu 1. kattaki evin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Teke’nin oğlu İbrahim Teke ise annesinin düşmüş mü yoksa atlamış mı olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Düşme mi, intihar mı? Afyonkarahisar'da 79 yaşındaki kadının sır ölümü

Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki 3 katlı binanın birinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güler Teke (79) isimli yaşlı kadın, iftar saatinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evin penceresinden beton zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 6 metre yüksekten yere çakılan yaşlı kadın kanlar içinde kalırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ambulansı geldi. Ambulansla Teken Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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DÜŞME Mİ, İNTİHAR MI?

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, evde ve kadının düştüğü yerde detaylı bir inceleme yaptı. Teke’nin oğlu İbrahim Teke ise annesinin düşmüş mü yoksa atlamış mı olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Öte yandan, hayatını kaybeden Teke’nin kızı, yatalak olan damadı ve torunu ile aynı evde yaşadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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