HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de dehşet! Kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

Denizli'de dehşet! Kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

18.04.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kanlı bitti. Silah doğrulttuğu oğlu tarafından 6 yerinden bıçaklanan baba ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de dehşet! Kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada baba Mehmet Emin Çakat, silahını oğlu Murat Çakat’a doğrultu. O sırada eline bıçakla kendini savunmak isteyen Murat Çakat, babasına saldırdı.

6 KEZ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Baba Mehmet Emin Çakat’ın silahının tutukluk yaptığı ve bu sebeple ateş edemediği iddia edildi. Murat Çakat ise babasını göğsünden ve bacağının farklı noktalarında 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karabük'te yaşlı adamın cansız bedeni uçurumun dibinde bulunduKarabük'te yaşlı adamın cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan baba Mehmet Emin Çakat’ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Babasını ağır yaralayan Murat Çakat ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılarTırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılar
Saat 19.26'da Muğla'da korkutan depremSaat 19.26'da Muğla'da korkutan deprem
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Polisin durdurduğu şüpheli şahsın üzerinden suikast silahı çıktı

Polisin durdurduğu şüpheli şahsın üzerinden suikast silahı çıktı

Bir hafta önce 'iyiyim' demişti, bugün ölü bulundu

Bir hafta önce 'iyiyim' demişti, bugün ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.