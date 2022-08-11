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Duy Beni dizisinin Leyla'sı Helin Kandemir'in annesi ile benzerliği şaşırttı! Görenler bir daha baktı

11.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekrana gelen Duy Beni dizisinde Leyla karakterine hayat veren Helin Kandemir, gençlik dizisindeki oyunculuk performansıyla adından sıkça bahsettiriyor. Daha önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de rol alan 18 yaşındaki genç oyuncunun annesi ile olan benzerliği şaşırttı.

Duy Beni dizisinin Leyla'sı Helin Kandemir'in annesi ile benzerliği şaşırttı! Görenler bir daha baktı

Şimdilerde Duy Beni dizisinde rol alan ve ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar'da oynayarak kazanan Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol ile birlikte rol almıştı.

DUY BENİ'NİN LEYLA'SI HELİN KANDEMİR'İN ANNESİ İLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI!

Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler gibi pek çok farklı yapımda da rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakteriyle akıllara kazınmıştı.

Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne sahip olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Kibrit'i Star TV'de başlayan Duy Beni ile adından tekrar söz ettiriyor.

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Duy Beni'nin Leyla'sı olan oyuncunun annesi ile olan benzerliği ise şaşırttı.

İşte Helin Kandemir'in annesi ile olan fotoğrafı ve çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Helin Kandemir Duy Beni dizisi
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