Duy Beni dizisinin Leyla'sı Helin Kandemir'in mini etekli paylaşımı mest etti! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Şimdilerde Duy Beni dizisinde rol alan ve ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar'da oynayarak kazanan Helin Kandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol ile birlikte rol alan ünlü isimden yeni paylaşım geldi.

DUY BENİ'NİN LEYLA'SI HELİN KANDEMİR'İN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler gibi pek çok farklı yapımda da rol alan Helin Kandemir, Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakteriyle akıllara kazınmıştı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Kibrit'ini canlandıran isim şimdilerde Duy Beni'de Leyla'ya hayat veriyor. Sevilen dizinin Helin'i, son olarak mini şortlu set paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Ünlü isim, bu kez mini etekli bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Rabia Soytürk, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimlerden ise ünlü isme beğeni yağdı.

İşte Helin Kandemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



