Duygu Delen kimdir, nasıl öldü? Duygu Delen'in katili kimdir? O davada flaş karar!

Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, genç kadının ölümüne ilişkin dosyada tek şüpheli isim olarak geçiyordu. Kaplan için, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından ise çeşitli oranlarda ceza talep edilmişti.

Davanın dördüncü duruşması bugün gerçekleşti. Mehmet Kaplan 32 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle yargılanıyordu. Ancak Kaplan, 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

13 Ağustos 2020'de Duygu Delen 5 katlı apartmanın 4. katından düşmüştü. Yerde hareketsiz yatan Duygu Delen hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti. Olayın meydana geldiği esnada evde, Delen'in sevgilisi Mehmet Kaplan bulunuyordu. Kaplan "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı"suçlaması ile tutuklanmıştı.

Öte yandan dosyada Kaplan'ın, Duygu Delen'e çok kez şiddet uyguladığı bilgisi yer aldı. Delen'in telefonundaki notlar kısmında Mehmet Can'ın kendisini çok fazla kısıtladığı bu yüzden de yaşama sevincinin kalmadığı yazıyordu.

Olaylarda ifadesine yer verilen Kaplan ise Delen'in eve geldiği esnada aralarında tartışma çıktığını ve bu tartışmadan dolayı sinirlenip su almaya gittiği esnada Duygu'nun kendisini balkondan attığını söyledi. "Atlama anını görseydim kesinlikle ona mani olurdum." diyen Kaplan, Duygu'nun düşme sesini duyduktan sonra genç kadını kanlar içinde gördüğünü ve aşağı inip ona sarıldığını söyledi. Ardından ambulansların gelip Duygu'yu aldığını ve polislerin de kendisini götürdüğünü ifade etti.



