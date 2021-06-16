HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duygu Delen kimdir, nasıl öldü? Duygu Delen'in katili kimdir? O davada flaş karar!

Duygu Delen kimdir, nasıl öldü? Duygu Delen'in katili kimdir? O davada flaş karar!

16.06.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın 4. duruşması gerçekleşti. Duygu Delen geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybetmişti. Peki Duygu Delen kimdir, nasıl öldü? Duygu Delen'in katili kimdir?

Duygu Delen kimdir, nasıl öldü? Duygu Delen'in katili kimdir? O davada flaş karar!

17 yaşındaki Duygu Delen geçtiğimiz yaz balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Davanın 4. duruşmasının gerçekleşmesinin ardından Duygu Delen kimdir, nasıl öldü? Duygu Delen'in katili kimdir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

DUYGU DELEN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ? DUYGU DELEN'İN KATİLİ KİMİDİR?

13 Ağustos 2020'de Duygu Delen 5 katlı apartmanın 4. katından düşmüştü. Yerde hareketsiz yatan Duygu Delen hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti. Olayın meydana geldiği esnada evde, Delen'in sevgilisi Mehmet Kaplan bulunuyordu. Kaplan "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı"suçlaması ile tutuklanmıştı.

Davanın dördüncü duruşması bugün gerçekleşti. Mehmet Kaplan 32 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle yargılanıyordu. Ancak Kaplan, 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, genç kadının ölümüne ilişkin dosyada tek şüpheli isim olarak geçiyordu. Kaplan için, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından ise çeşitli oranlarda ceza talep edilmişti.

Öte yandan dosyada Kaplan'ın, Duygu Delen'e çok kez şiddet uyguladığı bilgisi yer aldı. Delen'in telefonundaki notlar kısmında Mehmet Can'ın kendisini çok fazla kısıtladığı bu yüzden de yaşama sevincinin kalmadığı yazıyordu.

Olaylarda ifadesine yer verilen Kaplan ise Delen'in eve geldiği esnada aralarında tartışma çıktığını ve bu tartışmadan dolayı sinirlenip su almaya gittiği esnada Duygu'nun kendisini balkondan attığını söyledi. "Atlama anını görseydim kesinlikle ona mani olurdum." diyen Kaplan, Duygu'nun düşme sesini duyduktan sonra genç kadını kanlar içinde gördüğünü ve aşağı inip ona sarıldığını söyledi. Ardından ambulansların gelip Duygu'yu aldığını ve polislerin de kendisini götürdüğünü ifade etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Hastanede dehşet! Sağlık memuru ölü bulunduHastanede dehşet! Sağlık memuru ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.