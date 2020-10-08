Duygu Özaslan aşkını itiraf etti! ‘Körkütük...’

Yaz başında Can Maxim Mutaf’a gönlünü kaptıran Duygu Özaslan ve sevgilisi ilişkilerine dolu düzgin devam ediyor. Maç programı ve antremanları nedeniyle Bursa’da yaşayan sevgilisiyle görüşmek için fenomen isim sık sık İstabul-Bursa arasında gidip geliyor. Mesafenin engel olmadığı ilişkisinde sevgilisini özlediğini belirten Özaslan geçtiğimiz günlerde EuroCup’ın iptal edilmesi için yetkilere seslenmişti. Sevgilisi Can Maxim Mutaf görememekten şikayet eden Özaslan, sosyal medya üzerinden aşkını ilan etti. Aşk itirafının sonrasında genç fenomenin aşk hatrı için Türkçe klavye kullandığını söylemesi takipçilerinin tepkisine neden oldu.

KÖRKÜTÜK AŞIK OLUNCA TÜRKÇE KLAVYE KULLANDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Özaslan sevgilisine ilan-ı aşk etti. Fenomen yaptığı paylaşımda, “Körkütük aşık olmak ne güzel bir hismiş ya bu tweetin hatrına Türkçe klavye kullandım” notunu ekledi. Fenomenin yayınladığı mesaj takipçilerinden binlerce yorum aldı.