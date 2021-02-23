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Duygu Özaslan ayna karşısında anlattı! 'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

23.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Yaptığı reklamlarla dalga konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan yine sosyal medyada dikkat çekti. Eşofmanının tanga detayını gösteren Özaslan hayranlarının dikkatini çekti.

Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Aldığı kıyafetleri giyip ayna karşısında gösteren ünlü fenomen eşofmanının tanga detayını anlattı.

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Eşofmanına bitişik olan ip detayları gösteren Duygu Özaslan "Ben şunu merak etmiştim. Bu gerçekten bir tanga mı diye ama tanga değil aklınızda olsun şurada bitiyor" dedi.

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Üstünde sütyeniyle çeşitli kıyafetler deneyen ünlü fenomenin bu özel hallerini takipçileri ise gereksiz buldu.

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Hayatına dair her detayı gösteren Duygu Özaslan yine gündeme gelmeyi başardı.

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Geçtiğimiz günlerde su şişesi tanıtımıyla olay olan Özaslan, reklam tanıtımlarıyla sık sık dalga konusu oluyor.

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